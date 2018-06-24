Судний день Тимошенко: як оголошували вирок

О восьмій ранку Печерський суд щільно оточений міліцією. Перед аркою, через яку зазвичай впускали журналістів на засідання у справі Юлії Тимошенко, лавина чоловіків у шоломах. Питання, де і коли будуть пускати пресу, вони ігнорують. Раптом серед цих дебелих молодиків з’являється невисокий чоловік у цивільному. Представляється заступником начальника прес-служби міліції і каже, що до залу можуть потрапити лише 4 журналісти, бо він вже вщент заповнений. Беркутівці пускати відмовляються.

Нас ведуть до іншої арки – чорного входу до Печерського суду. Там теж не горять бажанням звільнити для нас прохід. Наш “провідник” починає пояснювати керівництву "Беркута", куди і навіщо ми йдемо. У цей час в наш бік летить бите скло. Провокатора, який по черзі жбурнув кілька жмень скла, не видно. Хоча десятки міліціянтів, що стоять поряд, мали б побачити, втім вони тільки щільніше натягають шоломи.

З трудом пройшовши 5 кордонів міліції, ми нарешті добираємося до зали суду. Тут вже нема де яблуку впасти. Виявляється, щоб потрапити всередину, журналісти займали чергу ще зі вчорашнього вечора. Воля Кірєєва виконана – у залі нема ні народних депутатів, ні дипломатів – лише преса.

Лавок нема. Точніше їх пересунули телевізійники, щоб встановити камери. Тож журналісти стоячи тісняться за рядами фотокорів і телеоператорів.

Юлія Тимошенко з’являється у кремовій сукні і з традиційною косою. На обличчі – ні тіні хвилювання, лише посмішка.

– Слава Україні! – традиційно промовляє екс-прем’єрка.

– Героям слава! – відповідають журналісти, щоправда, не так запально, як робили це раніше депутати.

Родина Тимошенко у зборі. Перед початком засідання чоловік Олександр обіймає дружину, донька цілує.

Поки у залі не з’явився суддя Родіон Кірєєв, Тимошенко робить заяву для преси.

– Цей вирок, написаний Януковичем, нічого не змінить ні в моєму житті, ні в моїй боротьбі, я буду боротися за Україну, її свободу і незалежність, – наголошує екс-прем’єрка.

Зайшовши до зали засідань, суддя Кірєєв одразу починає оголошувати вирок. Всі, крім Тимошенко і її чоловіка з донькою, стоять.

Через хвилин 10 починається одвічна суперечка про кондиціонер. ЮВТ жаліється, що він їй дме прямо в спину.

– Громадянин Кірєєв, вимкніть кондиціонер! – вже не витримує чоловік Тимошенко.

– Скільки можна просити! – додає донька Євгенія.

Втім Кірєєв прохання ігнорує. Тоді Тимошенки міняється місцями з адвокатами. Надягнувши пальта, під кондиціонером опиняються Сірий, Сухов і Плахотнюк.

Суддя Кірєєв оголошує, що після контрактів Тимошенко ціна на газ виросла на 50%, що вона нанесла збитки Нафтогазу на 1,5 мільярда гривень, що суд критично ставиться до показів свідка Турчинова, що висновки Мін`юсту, підписані Лавриновичем (щодо неможливості розглядати доручення Тимошенко як директиви уряду) не можуть розцінюватися як доказ відсутності її провини, а славнозвісне 31 квітня, зазначене у матеріалах справи, він називає опискою.

З обличчя Кірєєєва рясно стікають краплі поту, але він продовжує читання. Щоправда час від часу суддя таки робить невеличкі технічні перерви, які перетворюються на медіа-майданчик для Юлії Володимирівни.

– Вирок, який зачитує Кірєєв, не має ніякого сенсу. Ні Янукович, ні Кірєєв не зможуть принизити моє чесне ім’я, – запевняє Тимошенко. – Жоден режим не зможе витримати супротив народу. Ця влада не зможе витримати, коли народ піднімається і захищає свою свободу та демократію. Янукович, який повернув годинник назад у 37-й рік, не розуміє, що всі диктатори - маленькі і смішні порівняно з народом. Не роки правити авторитарному режиму в Україні. Залишилось недовго… Ніякі політичні вироки не дозволять зупинити розвиток України. Цей вирок тільки додасть українцям сили зрозуміти, що диктатури самі не йдуть. Їх треба усувати.

Тимошенко навіть поспівчувала Януковичу.

– Мені шкода Януковича, він себе дискредитує, викреслює з історії. Шапку Мономаха не можна вкрасти, як ондатрову шапку. Треба авторитет завойовувати своїми демократичними діями і рішеннями. Це замовне рішення демонструє лише слабкість влади.

– Як ваше здоров’я? – цікавляться журналісти.

– Я відчуваю у собі сили, віру, наснагу. А найголовніше – стояти за інтереси України. У мене нормальний стан здоров`я і багато сил, щоб боротися з цим авторитарним режимом, – впевнено каже ЮВТ.

Журналісти просять її також прокоментувати заяви, що екс-прем’єрці світить 7 років тюрми.

– Вирок виносить не Кірєєв, а президент Янукович. Скільки – залежить від ступеню його аморальності.

Водночас питання, чи буде Тимошенко просити помилування в Януковича в разі обвинувального висновку, вона ігнорує.

Після перерви Кірєєв знову продовжує оголошувати вирок. Тимошенко його не слухає. Весь цей час вона читає новинні сайти на своєму iPad.

Вікна з зали засідань виходять у внутрішній двір суду. Він вщент заповнений беркутівцями. Одні сидять в підігнаних автобусах, інші палять на дворі. Потім їм приносять пакунки з макдональдса. І хлопці поїдають гамбургери, запиваючи кавою. Але через деякий час їхній відпочинок порушують наказом зверху – вони вишиковуються в колону і біжать на підмогу колегам через сутички на Хрещатику.

Журналістам вийти з будівлі суду навіть під час перерви – зась. Попередили одразу: як тільки вийдете, вже не зайдете.

До туалету спочатку теж не пускають. Тільки після тривалих суперечок з журналістами туалет на першому поверсі таки відкривають. Біля нього відразу довжелезна черга.

У папці Кірєєва лишається кілька сторінок вироку. Розуміючи, що обвинувальний висновок ось-ось пролунає, Тимошенко намагається перебити суддю.

–… Я закликаю вас – єднайтеся навколо громадських організацій, навколо опозиційних сил. І обов`язково приберіть авторитарну владу. З нею у вас майбутнього немає, – каже Тимошенко. – Що стосується мене – будьте впевнені: я свою позицію не зміню, я буду з вами стільки, скільки вам це буде потрібно. І ми з вами обов`язково побудуємо країну для нас, для ваших дітей. Країна буде європейською, сильною, демократичною, вільною.

Ключову фразу всього вироку, що Юлію Тимошенко засуджено на 7 років з позбавленням права обіймати посади у владі на 3 роки, Кірєєв зачитує, не повівши бровою. Тимошенко теж не виказує жодної емоції – для неї такий вирок явно не став новиною. Натомість обличчя доньки, яка не має сталевої витримки мами, одразу видає її занепокоєння, розпач і смуток.

Суддя продовжує читати. Каже, що, враховуючи “суспільно небезпечні дії Тимошенко”, він не бачить підстав для пом’якшення вироку.

Конвой виводить Тимошенко без наручників.

Перед тим, як полишити зал, вона звертається до присутніх журналістів із закликом не бути байдужими до майбутнього своєї країни.

– Я звертаюся до всіх людей доброї волі, до всіх патріотів – захистіть Україну від авторитаризму, диктатури, несвободи, зубожіння, несправедливості. Не опускайте руки. Боріться – і авторитарний режим буде прибраний. Я з вами. Ми будемо боротися і захищати моє чесне ім’я в Європейському суді. Слава Україні!

Рішення Кірєєва адвокати Тимошенко називають незаконним, але прогнозованим і готуються до подальшої юридичної боротьби.

– Якщо не в апеляції, то в вищому спеціалізованому суді, якщо не в Україні, то в Європі даний вирок все ж таки буде визнано незаконним, – каже Олександр Плахотнюк.