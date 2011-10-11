Фінський експерт: продовжувати переговори між Україною і ЄС безглуздо

Після осудження Тимошенко продовжувати переговори за угодою про асоціацію між Україною і ЄС безглуздо - експерт

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Директор програм по Східному партнерству і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС вважає, що після виголошення вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО продовжувати переговори за угодою про асоціацію між Україною і ЄС безглуздо.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі УНІАН.

«У технічному сенсі це робить подальші переговори за угодою про асоціацію безглуздими. Угода про зону вільної торгівлі могла б бути підписана, але ЄС вже однозначно висловився, що його цікавить пакет, а пакет припускає впровадження в Україні певних норм, принципів і правових основ. ЄС не зможе при всьому бажанні розглядати те, що сталося сьогодні, як таке, що відповідає потенційній угоді про асоціацію. Звідси виникає пауза: підписувати її безглуздо, а подавати її на ратифікацію безглуздо вдвічі», - сказав експерт.

«Я думаю, що режим ЯНУКОВИЧА дуже серйозно ускладнив своє власне функціонування на міжнародній арені», - додав А.МОШЕС.

Разом з тим, експерт висловив думку, що сьогоднішнє рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО не буде остаточним.

«Зіштохнувшись із західною реакцією, Київ почне шукати шляхи виходу з цієї ситуації, адже вона йому однозначно невигідна, вона дуже серйозно скорочує його поле для маневру і фактично залишає його наодинці з Москвою», - сказав він.

А.МОШЕС переконаний у тому, що рано чи пізно Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ доведеться переглядати прийняте сьогодні рішення.