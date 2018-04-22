Цікава соціологія напередодні виборчої кампанії

Соціологи представили громадськості рейтинги політичних сил. Дані повні суперечностей. Так, згідно з одними дослідженнями, за БЮТ готові віддати голоси 15,5% виборців, з іншими – 28,8%. Одні кажуть, що у ВР переможуть донецькі з червоними, інші – що переможцями будуть помаранчеві. Отже, де-факто передвиборна кампанія стартувала, і головне свідчення тому – активність соціологів: минулого тижня три організації оприлюднили рейтинги політичних сил. Про свої дослідження розповів ТОВ Фонд «Громадська думка – Україна», Інститут соціальної і політичної психології АПН України і Фонд «Демократичні ініціативи». Ви не повірите, але всі три організації дають абсолютно різні цифри.

Перше. Фонд «Громадська думка – Україна» заявляє, що якби вибори відбулися зараз, то трипроцентний бар`єр подолали б Партія регіонів, «Наша Україна», Народна самооборона (ці дві політичні сили включені в анкету окремо), БЮТ і КПУ. Згідно з цим рейтингом, у «регіоналів» 30,5% голосів, на другому місці БЮТ – 15,5%, "Наша Україна" набрала б 11,7%, а блок "Народна самооборона" – 3,7%. Комуністична партія в цьому опитуванні набирає 3,6%, соціалісти з їх 1,4% залишаються за бортом парламентського корабля.

Друге. Як заявили працівники Фонду «Демократичні ініціативи», за Партію регіонів на дострокових парламентських виборах готові проголосувати 35,2% відсотків виборців. БЮТ підтримують 19,4%, «Нашу Україну» – 15,2%, КПУ – 4,6%, прихильників Народної самооборони набралося 2%. При тому, як відзначають укладачі рейтингу, порівняно низький показник Народної самооборони – наслідок того, що про створення мегаблоку «Нашої України» і Народної самооборони стало відомо під час проведення опитування. І тому частина голосів Юрія Луценка "перетекла" в ході опитування до об`єднаного блоку. Прогресивно-соціалістична партія, блок Володимира Литвина і Соціалістична партія, за версією «Демократичних ініціатив», набирають по 1,5% кожна.

Третє. Ще один рейтинг представив Інститут соціальної і політичної психології АПН України. Так, за результатами цього опитування, з числа «тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором», 34,6% – прихильники Партії регіонів. За Блок Юлії Тимошенко готові віддати голоси 28,8%, об`єднаний блок “Наша Україна – Народна Самооборона” одержав би 16,3% голосів, Комуністична партія України пройшла б до парламенту з 6,0% голосів. При цьому назва блоку “Наша Україна – Народна самооборона” подавалася в анкеті в такій редакції: «Виборчий блок Союз демократичних сил України у складі Народного Союзу Наша Україна (В`ячеслав Кириленко), Народної самооборони (Юрій Луценко), Народного Руху України (Борис Тарасюк), Української народної партії (Юрій Костенко) і інших національно-демократичних партій».

Згідно з одержаними даними, шанси подолати 3-процентний бар`єр має також Народна партія Володимира Литвина, яка б набрала 3,3% голосів. При цьому СПУ Олександра Мороза, за даними опитування, набирає тільки 2,2% голосів виборців.

Правда ж, приведені рейтинги значно відрізняються один від одного? Адже навіть якщо узяти безумовного лідера гонки – Партію регіонів, то «Громадська думка» дає їй 30,5%, тоді як «Демократичні ініціативи» говорять про 35,2%. Розбіжність становить близько п`яти відсотків. Той же Фонд «Громадська думка» «відписує» БЮТу 15,5%, «Демократичні ініціативи» в цьому сенсі трохи щедріші. Фонд каже, що блок Тимошенко набирає 19,4%, а Інститут соціальної і політичної психології не поскупився дати Юлії Володимирівні цілих 28,8%. Правда, в даних, представлених вказаним інститутом, є деякі обумовлення. Зокрема, ця організація наводить цифри електоральних симпатій в трьох різних колонках: «по вибірці в цілому», «серед тих, хто схильний голосувати» і «серед тих, хто схильний голосувати і визначився з вибором». І, коли йде мова про лідерів, між першими і третіми утворюється зазор в декілька відсотків голосів.

Таким чином, «по вибірці в цілому» за Партію регіонів готові проголосувати 28,5% виборців, за Блок Юлії Тимошенко – 20,3%, за «Нашу Україну» – Народну Самооборону – 11,6%, Комуністична партія пройшла б до парламенту з 5,3% голосів виборців. Народна партія Литвина набирає у такому разі 2,8%. Ці цифри дещо зменшують розрив з тими, що приводять інші організації, але все таки цікаво знати, скільки там, наприклад, у Юлії Тимошенко – 20,3%, як стверджує інститут, чи – 15,5,%, як говорить ФГД-Україна. То ж можна сказати і про інші розклади.

Пам`ятаєте, за радянських часів була мода на книжки з такими назвами, як «Цікава психологія», «Цікава філософія» і т.д.? Так от, використовуючи всі ці дані, можна вже написати книгу «Цікава соціологія» з серії «Хто соціолога поїть, той його і танцює». На запитання, чому між рейтингами існує така величезна різниця, науковий співробітник Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна відповіла:

– А хто оплачував роботу Інституту соціальної і політичної психології?

– Але ж вони вам можуть поставити те ж запитання.

– Нас фінансував «Фрідом-хаус».

– Більшість опитувань – замовні, – говорить Олександр Вишняк, керівник фірми «Юкрейніан социолоджис сервіс», співробітник Інституту соціології НАН України (він складав рейтинги разом з «Демократичними ініціативами»). – Це, звичайно, не стосується даного опитування.

У надії, що хтось з соціологів розколеться і визнає свій рейтинг замовним, УНІАН звернувся до керівника ФГД-Україна Олександра Бухалова.

– Все залежить від методики проведення дослідження. Абсолютні цифри мають менше значення, ніж співвідношення, пропорції, – говорить соціолог. – Тобто у нас в останньому рейтингу у Партії Регіонів 31%, у БЮТ – 16%, у «Нашої України» – 12%, у комуністів – 4%. І все це добре співвідноситься з пропорційними даним «Демократичних ініціатив» – розподіл місць таке ж. Що ж до якості опитувань, скажу, що у нас перевіряється п`ятдесят відсотків фактів проведення інтерв`ю. Спеціальні люди – не ті, які опитували, – перевіряють, чи відбулося інтерв`ю, чи приходили до опитуваних інтерв`юєри і т.д.

При тому метод у нас один – це квартирне опитування, «фейс ту фейс», лицем до лиця. А є організації, які говорять, що опитують на вулицях, на вокзалах, і заявляють, що це репрезентативне опитування. Але це, напевно, не так. Ми проводимо свої дослідження кожні два тижні. Причому ми ставимо запитання не тільки прихильникам тих або інших сил, але і людям, які ще не визначилися з вибором, яким важко відповісти, або які не вирішили, чи прийдуть вони на вибори. А таких 29%, майже 30%. Ми ставили їм запитання, яким партіям вони симпатизують, і виявили таким чином так званих симпатиків. Якщо думки симпатиків додати до думки прихильників, то виходить, що окрім чотирьох названих партій або блоків, які проходять, мають шанс пройти блок Литвина і соціалісти.

А ось що сказав завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної і політичної психології АПН України кандидат психологічних наук Павло Фролов:

– Ну, якщо порівнювати наші рейтинги з тими, що, наприклад, пропонують «Демініціативи», то відразу можна відзначити різницю альтернатив. У них Луценко з Самообороною і «Наша Україна» розглядаються окремо, у нас – разом. Це вже дає різницю. Варто також відзначити, що у Бекешкіної було опитано всього дві тисячі чоловік, у нас же – по тисячі в кожному регіоні України. При опитуванні, яке роблять вони, важко розглянути роль малих партій. І це дещо спотворює картину.

Що ж, в цілому коментарі соціологів дали зрозуміти, що розбіжності в цифрах, які вони наводять, не такі вже і гігантські. Проте є два цікаві моменти у всій цій історії. По-перше, Інститут соціальної і політичної психології АПН України єдиний, хто допускає, що до парламенту може пройти п`ять, а не чотири, як у інших, політичних сили. А це вже зовсім інша картина.

По-друге, і це ще більш важливо, існують різночитання щодо розкладів у парламенті. Якби вибори відбулися на момент збору матеріалів, то, за даними «Демократичних ініціатив», у ВР узяли б гору прихильники коаліції: комуністи разом з «регіоналами» набрали б 39,8% проти 36,6 помаранчевих (БЮТ, «Нашої України» і Народної самооборони).

Про перевагу коаліціянтів заявляє і ФГД-Україна:

– Місця у ВР після виборів, згідно з опитуванням, розподілилися б так: Партія регіонів – 211 місць, БЮТ – 107, «Наша Україна» – 81, «Народна самооборона» – 26, КПУ – 25. Таким чином, коаліція одержала б 236 місць, опозиція – 214, – заявив Бухалов.

Єдина організація, яка говорить про можливу перевагу помаранчевих сил, – це Інститут соціальної і політичної психології. Правда, це в тому випадку, якщо підсумовувати всі відсотки оранжевих, але не в графі «в цілому по вибірці», а «серед тих, хто схильний голосувати і визначився з вибором». У такому разі у них набирається 45,1% проти 40,6% сумарних голосів комуністів і «регіоналів». При цьому ще невідомо, на чиєму боці Литвин з 3,3%. Проте, якщо подивитися графу «по вибірці в цілому», то картина міняється: у коаліціянтів вийде 33,8%, а в помаранчевих – 31,9%. А Литвин, на жаль, зі своїми 2,8% продовжує з похмурим виглядом дорікати парламенту в непрофесіоналізмі.

Погодьтеся, все це нагадує англійську приказку: «Ви хочете сказати, що ваша статистика – це факти, а мої факти – це статистика?»

Антон Зікора