Мирський: рівень демократії в Україні є вищим, ніж у багатьох країнах ЄС

Позиція деяких депутатів Європейського парламенту щодо справи Юлії Тимошенко є проявом "цілковитого популізму". Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив депутат Європарламенту Олександр Мирський (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) за результатами обговорення відносин Україна - ЄС у вівторок на засіданні парламентського Комітету із закордонних справ.

"Ось саме ті, хто не знають фундаментально про Україну, керуються емоціями, вони найгучніше говорять про права людини. Найбільше мене сьогодні здивував Галер (група Європейських народних партій. - Ред.), який від імені українського народу - йому ніхто таких прав не надавав - сказав, що український народ не вірить у судову систему України, не вірить в уряд... Це все популізм. Сьогодні на засіданні комітету був суцільний популізм", - заявив О.Мирський.

Він висловив переконання, що переважна більшість європарламентаріїв є некомпетентними в українських справах й оцінюють внутрішні події в цій країні з позиції інших законодавчих систем та засад функціонування правоохоронної й судової систем.

За словами політика, для пересічного європейця і навіть деяких депутатів Європарламенту, які не дуже обізнані в українських внутрішніх реаліях, сьогоднішня "картинка" про Україну є такою: "Гарну жінку з косою, борця за демократію і справедливість посадили у в`язницю. При цьому клонуються чутки: вона ув`язнена не за кримінальні дії, а за політичними мотивами".

Водночас О.Мирський висловив упевненість, що правоохоронні і судові органи України мали серйозні підстави для відкриття кримінальної справи, проведення слідства та винесення реального вироку. "Але це вже ніхто не бере до уваги. Обговорюється лише "політична розправа". Дуже жаль, що на комітеті із закордонних справ Європарламенту провідна увага звертається на це, а не на інші серйозні, нагальні питання", - зауважив він.

"Все дуже просто. Від фракції Європейських народних партій є двоє конкретних діячів: Галер та Ельмар Брок. Останній багато років дружив з Тимошенко і нині її захищає. Це правильно. Він зобов`язаний робити це. Але з точки зору європейських процесів це не відповідає принципам. Адже людину у своїй державі обвинувачують у порушенні закону, несанкціонованих діях, що призвели до багатомільярдних збитків для української економіки. Тут важливішою є правда. І депутат повинен стояти на цих позиціях", - підкреслив О.Мирський. Депутат висловив жаль, що під час засідання профільного комітету Європарламенту увага була зосереджена лише на справі Ю.Тимошенко, але не були обговорені принципові питання щодо Угоди про асоціацію з Україною.

О. Мирський також висловив думку, що міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, який взяв участь у засіданні профільного комітету, поводився дуже упевнено і компетентно. "Без емоцій, він чітко і ясно відповів на запитання, які йому ставилися. МЗС України загалом сьогодні виглядає дуже сильно і компетентно. Можливо, відомству доцільно було зайняти агресивнішу позицію і задавати аналогічні питання у відповідь. Адже ніхто не відміняв корупцію у Румунії, Болгарії, у тому числі у Латвії, а також у Греції. Яких "успіхів" вона досягла - ми знаємо, коли у члена ЄС зникло 200 млрд євро...", - зауважив європейський політик. На його переконання, "якщо говорити про рівень демократії, то вона в Україні є вищою, ніж у багатьох країнах ЄС".