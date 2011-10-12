У Кам’янці-Подільському заборонили масові заходи у день візиту Януковича

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області заборонив проведення у місті масових заходів завтра, в день візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Цю інформацію у телефонній розмові кореспонденту УНІАН також підтвердив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло СІМАШКЕВИЧ.

Голова Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат України Василь КРАВЧУК у коментарі УНІАН зазначив, що його партійна організація планувала на 13 жовтня у всіх райцентрах області проведення мітингів на підтримку лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Якщо є таке рішення суду, то мені прикро, що влада боїться власного народу і ховається від нього за судовим рішенням. Адже не секрет, що суд давно знаходиться на службі Адміністрації Президента В.ЯНУКОВИЧА”, - сказав БЮТівець.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 жовтня, Хмельниччину з робочою поїздкою відвідає Президент В.ЯНУКОВИЧ. Планується, що глава держави побуває у Кам’янці-Подільському на ВАТ “Подільський цемент”, де відбудеться запуск нової лінії. Також він відвідає Національний історико-архітектурний заповідник у Кам’янці-Подільському.