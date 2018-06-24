Віктор Шендерович: Громадянам України буде фігово

Вирок Тимошенко і нова справа проти лідера української опозиції - одна з головних політичних тем не тільки вітчизняних ЗМІ, а й зарубіжних.

УНІАН пропонує фрагмент інтерв`ю відомого російського публіциста Віктора Шендеровича радіостанції "Эхо Москвы".

Нову кримінальну справу порушили проти Юлії Тимошенко, колишнього українського прем`єр-міністра. На цей раз звинувачують у замаху на розтрату коштів держбюджету. Мова йде про борг у 405 мільйонів доларів, який заборгувала Міністерству оборони Росії, до речі. Не комусь там, а російському Міноборони в 90-і роки корпорація Єдині енергетичні системи України - якраз тоді Юлія Тимошенко цю корпорацію й очолювала. Ніби як у Росії цю справу вже закрили за закінченням терміну давності, причому, кілька років тому.

Про всяк випадок.

А гроші-то Міноборони хоче назад. І, от, лист прийшов в Україну, його всебічно перевірили і ось тепер ...

І треба ж, саме зараз ...

Так. Дивним чином Служба безпеки Україні зараз заявляє про те, що порушено нову кримінальну справу.

Чи дізналися ми що-небудь нове про технологію посадки політичних опонентів в авторитарних країнах? Відповідь: «Ні, не дізналися».

Колишніх прем`єр-міністрів так не особливо садили...

Ну, прем`єр-міністрів не прем`єр-міністрів - так садили і садять головних політичних супротивників! Дають спочатку 7 років, ну, 8, «сем-восем», так? Як у тому анекдоті. Потім тут таки чи не відразу заводять другу справу про всяк випадок, щоб не вийшов. Ми нічого нового не дізналися про ці технології. Україна кілька днів тому вступила в клуб авторитарних держав, з чим ми її і вітаємо. У цьому клубі є глави держав (незмінні) і є політичні в`язні. Ось, до недавнього часу Україна (за всіх принад махрових тамтешньої демократії) все-таки була демократичною країною, тому що один із показників - немає політичних в`язнів! З`явився політичний в`язень. Друга кримінальна справа - це вони просто як індіанці, знаєш, слід у слід ідуть за нами. Навіщо вигадувати велосипед цей? Всі давно ... всі ці шляхи пройдені давно! Ось і весь коментар. Оскільки ми, все-таки, в Росії і про Росію говоримо, в основному, і стосовно Росії, - там дуже зворушлива реакція була Володимира Володимировича: він сказав, що не розуміє, за що їй дали сім років ...

Так. По-перше, Путін каже, що він не розуміє, за що судять Тимошенко у першій справі. По-друге, якщо вірити київському суду, то виходить, Володимир Путін виступає поплічником Юлії Тимошенко. І наш МЗС, до речі, вже сказав, що перший вирок, ці 7 років явно носять антиросійський характер.

Та. Бог з ним, з МЗС. Зауважмо, - ось, звернемо увагу на цю репліку Володимира Володимировича, що він не розуміє, за що Юлії Тимошенко дали сім років. Це свідчить про деяке погіршення інтелекту. Бо вже хто-хто, а він повинен розуміти, за що президент країни дає сім років головному політичному опонентові своєму. Вже для нього тут не повинно бути ніяких ... Він це в грудні прекрасно розумів, коли суддю Данилкіна возили показувати знаряддя тортур. А, значить, зараз перестав раптом розуміти. Щось із головою ...

Скажіть мені. Ось, насправді, позиція Януковича мені не дуже зрозуміла. Ніби як Україна всіляко декларувала свою готовність рухатися в бік Європи. І абсолютно очевидно, що Європа відреагувала категорично негативно.

Ніби ми з тобою граємо в буріме. Ми з тобою ... Весь час рими, ти мені підкидаєш рими. І ми «рухаємося в бік Європи» - заявляємо про це, принаймні. Тільки й у нас (при тому, що ми заявляємо, і риторика у нас демократична), є політичні в`язні, і влада не змінюється, і в них до того йде. До того йде, тому що тепер Януковичу точно не можна йти з влади. Нагадаю, що в 2004 році, коли він намагався прийти до влади вперше, то за результатами цієї першої спроби він міг би отримати разом із іншими членами цієї організованої злочинної групи, яка намагалася вибори за допомогою тамтешнього «Чурова» на прізвище Ківалов… так? Це називається «Спроба захоплення влади», те, що тоді відбувалося.

Але ви ж не будете сперечатися з тим, що ось цього разу Янукович цілком собі в демократичний спосіб виграв вибори?

Ні-ні-ні, я про інше. Я про те, що в 2004 році за законом він разом з усією цією невеликою бандою мав повну можливість сісти за спробу захоплення влади. Не сів. Були досягнуті якісь домовленості. Януковичу і Кучмі пощастило з політичними противниками. А ось пані Тимошенко не пощастило з політичним супротивником. У цьому є пояснення.

А Ющенка, он, не чіпають.

А Ющенко не є головним політичним супротивником! Буде - його зачеплять. А він не є - його не чіпають. Все дуже просто, все дуже логічно. Тобто не те, щоб просто - там є, звичайно, свої підземні річки і подвійне дно у кожній історії. Але схема дуже проста. І ось тепер Янукович, - та сама міна-пастка, на яку наступив пан Путін. Ну, заодно і ми. Оскільки ми стоїмо на цій міні-пастці, і коли вибухне пан Путін, вибухнемо ми разом з ним, оскільки він - національний лідер Росії. На цю ж міну-пастку зараз зійшла разом з Януковичем Україна. Він тепер від влади не піде, тому що тепер він розуміє, що буде, коли він піде з влади. І коли, скажімо, Юлія Володимирівна Тимошенко прийде до владних важелів, зрозуміло, що ніяких домовленостей на кшталт домовленостей 2004 року вже не буде.

Закриваючи тему Україна, яким вам бачиться майбутнє Юлії Тимошенко? Чи справді вона відсидить усі ці поки що 7 років? Не знаємо, що буде з другою справою.

Це залежить від того, наскільки деградувала Україна за ці роки як демократична держава, до якої міри, в якому стані знаходиться той мільйон громадян, який вийшов на Майдан у грудні 2004 року. Якщо за ці роки деградація громадська зайшла досить далеко ... А судячи з невеликої кількості людей біля залу суду, деградація зайшла досить далеко і люди думають, що це їх не стосується ... Вони помиляються. І мова тут не про захист Юлії Тимошенко, а мова йде про те, що країна, в якій з`являються політичні в`язні, - це інша країна, це країна, яка живе за іншими правилами. І громадянам цієї країни буде фігово за деякий час. Це перевірено, я хотів сказати «в Росії», але й до Росії багато разів. Майбутнє залежить від них. Якщо суспільство ляже і розслабиться, і махне рукою, і усміхнеться, і скаже «Так їй і треба», - тоді разом із водичкою вихлюпнуть дитинку. Ніякої демократії близько не буде до наступного якогось історичного витка. Зараз в України ще є можливість, як мені здається, встати на диби, - у деякої частини суспільства, активної і, яка, так би мовити, чітко розуміє, що означає поява політичного в`язня, що це за синдром. Це, так би мовити, гангрена. Якщо зайде далеко, потім уже тільки ампутувати. І ось це ми побачимо в найближчі дні. Але з усього судячи, прямою дорогою Україна йде в цей клуб, - ну, вже з усіма наслідками, - до незмінюваності влади.