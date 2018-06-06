Кличко запевняє, що у нього є власний секрет успіху для України

Цього тижня увага світових лідерів і медіа була прикута до України. На перших шпальтах найвпливовіших видань – невтішні для офіційного Києва заголовки: про переслідування опозиції, встановлення авторитарного режиму, відкат від демократичних принципів і втрата здобутків Помаранчевої революції.

Ув`язнення екс-прем`єра Юлії Тимошенко світ розцінює не просто як переслідування конкретного політика, а як порушення фундаментальних прав людини, приклад вибіркового правосуддя і початок розправи над українською опозицією. Не залишилося, мабуть, країни, керівництво якої не висловило б свого обурення порушеннями принципів верховенства права в Україні, яка впритул наблизилася до міжнародної ізоляції.

Світ не приховує свого розчарування нинішньою українською владою і намагається зрозуміти, чи усвідомлюють українські еліти ті ризики, які постали перед країною, і свою відповідальність за розв`язання політичної кризи. Наші західні партнери задаються питанням, чи є в Україні політики, для яких принципи демократії є фундаментальними цінностями і які усвідомлюють важливість жити за правилами, а не грати з ними.

Ситуація в Україні, переслідування опозиції, нове виборче законодавство, яке на старті створює нерівні можливості для кандидатів - саме ці теми були ключовими під час зустрічей лідера партії “УДАР” Віталія Кличка з сенаторами, конгресменами, високопосадовцями Білого Дому й Державного департаменту, з експертами неурядових організацій та представниками української діаспори під час його візиту до США. Політик разом з членами своєї команди відвідав Вашингтон та Нью-Йорк.

Для американців Віталій - уособлення тієї самої "мрії", коли людина зробила себе сама завдяки важкій праці та своїм лідерським амбіціям. В історії США було і є чимало успішних політиків, що приходили в цю сферу з інших професій і досягали успіху, адже тут найбільше цінують працездатність, націленість на перемогу, моральні якості. Тому Кличко-політик збирав чималі прихильні аудиторії під час своїх публічних виступів і мав впливових візаві під час особистих зустрічей.

Попри втому і розчарування в Україні, американські високопосадовці уважно відслідковують політичну ситуацію в Києві. Цікавить американців і те, як просуваються задекларовані економічні реформи, особливо на тлі тривожних повідомлень про ті перешкоди, на які наражаються західні інвестори, про рейдерські захоплення фірм з іноземним капіталом. На думку Кличка, "підприємницький потенціал України абсолютно не реалізовується, а влада своїми діями фактично вбиває курку, яка несе золоті яйця, коли створює перешкоди інвесторам". Про це він говорив з журналістами впливового ділового видання The Wall Street Journal.

Український підприємницький потенціал як головний двигун ринкової економіки взагалі не реалізовується, тому сьогодні ми маємо стагнацію в економіці й надзвичайно низький прихід західних інвестицій, який не відповідає потенціалу України. Своє бачення економічної ситуації в країні політик виклав на зустрічі з бізнес-колами в Українсько-американській діловій раді.

“Майже всі ринки в Україні монополізовані, тому монополісти встановлюють ціни на власний розсуд, часто економічно не обгрунтовані. В результаті мільйони українців змушені миритися з непомірною вартістю товарів та послуг, неадекватністю ціни щодо якості при вкрай низькій заробітній платі. А влада цьому запобігти не може, або ж просто не хоче, тому що представники влади вмонтовані в ці бізнес-схеми.

Боротьба з корупцією ведеться на словах або підміняється репресіями проти опозиціі. Усе це боляче б`є по вітчизняному бізнесу. Особливо важко сьогодні малому і середньому бізнесу, який не відчуває підтримки держави, елементарної вдячності за створення робочих місць, сплату податків, натомість, щодня може очікувати "в гості" податківців і нових поборів. Україна повинна впровадити рівні правила гри для бізнесу, влада має шанувати, а не гнобити кожного, хто створює робочі місця і чесно сплачує податки", - переконаний Кличко.

В інтерв`ю журналістам він зізнався, що цього тижня його не залишало відчуття, що він вилітав з однієї країни, а повертається в іншу: де представників опозиції засуджують за їхні погляди, де суд не має нічого спільного з правосуддям. Кличко переконаний, що змінити ситуацію в Україні можна лише через зміну політичних еліт шляхом чесних демократичних виборів.

“У мене є власний секрет успіху, - запевняє Кличко, - і я переконаний, що він може принести успіх моїй країні. За кожною моєю перемогою на ринзі стоїть велика робота моєї команди, тренерів, менеджерів, консультантів, підтримка родини. Ми всі працюємо на перемогу. І це перемога не тільки моя. Це - перемога всієї команди і всієї України. В основі успіху - чітка стратегія, позиція і узгоджені дії людей, які довіряють одне одному. Це саме те, чого так не вистачає українським партіям та політиці. І такі самі правила гри: працездатність, професійність, наполегливість, націленість на перемогу, повага до опонента, - мають діяти в політиці", - говорить він.

Сьогодні світ розчарований останніми подіями в України. Під загрозою - підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС. Це може мати найсерйозніші негативні наслідки не лише для української влади, а й для простих українців. В.Кличко переконаний, що громадяни не повинні страждати через недолугі дії влади, а ось ті, хто втягнув країну в "сіру зону", мають відповідати.

Ані в Європі, ані в США політики більше не хочуть чути порожніх обіцянок, якими довго годував їх офіційний Київ, і чекають реальних дій щодо поваги до опозиції, припинення репресій, боротьби з корупцією.

Знадобиться чимало часу, аби відновити довіру. У цьому контексті, на думку Кличка, лакмусовим папірцем усвідомлення цих уроків владою стануть парламентські вибори наступного року.

Нинішній законопроект про вибори народних депутатів, внесений до ВР, не враховує експертну думку Венеціанської комісії, критично оцінюється опозицією, бо створює нерівні стартові умови для кандидатів, непрозорі правила формування виборчих комісій. На думку Кличка, помилкою є зміна законодавства під партію влади щоразу напередодні виборів, і нинішні парламентські перегони мають походити за пропорційною, а не змішаною системою, і за відкритими списками.

Відповідаючи на запитання американських експертів щодо зовнішньополітичного вектора України, лідер “УДАРу” зазначив, що Москва, безперечно, близький і важливий партнер України. Але стратегічною метою залишається європейська інтеграція, ця тема є об`єднавчою для суспільства і еліт. Саме бажання українського народу (65% українців підтримують європейську інтеграцію) офіційно приєднатися до ЄС має визначати політику української влади. «Жодне інше питання не об’єднує українських громадян більше, ніж прагнення до євроінтеграції. Чому? Тому що українці поділяють демократичні цінності Європи, її цінності та хочуть жити за чесними правилами», – заявив Кличко під час виступу у Фонді Маршалла - інституті державної політики, зусилля якого спрямовані на поглиблення взаєморозуміння та співпраці між США і Європою.

Зі своїм баченням розвитку зовнішньої та внутрішньої політики України лідер партії «УДАР» також виступив у Національному демократичному інституті та Міжнародному республіканському інституті.

Найбільшою небезпекою після сумнозвісного рішення Печерського суда стає поглиблення політичного протистояння суспільства, поляризація і підвищення градусу протестів, поглиблення розколу між владою і опозицію, повна відсутність діалогу між владою і суспільством, несприйняття владою іншої точки зору, небажання чути опонентів. Усе це може спровокувати міжнародну ізоляцію України.

“Якщо справи так підуть і далі, то ми не виключаємо повторення білоруського сценарію в Україні”, - цитує Кличка “Голос Америки”.

Він відверто визнає, що сьогодні жоден український опозиціонер не захищений від переслідувань.

“Я був би з вами не до кінця відвертим, якби сказав, що не побоююсь опинитися на місці Юлії Тимошенко. Під час останньої виборчої кампанії до місцевих рад деякі депутати від нашої партії зазнали серйозного тиску з боку чинної влади”, - говорить він журналістам. На думку Кличка, тільки координація зусиль опозиції, взаємна підтримка та взаємонепоборювання можуть хоч трохи зупинити бульдозер влади.

Саме об`єднавчі процеси в опозиційному таборі найбільше цікавили представників української діаспори під час зустрічі в Українському інституті Америки в Нью-Йорку.

"Я вважаю, що опозиція в цій ситуації, звичайно, повинна найтісніше координувати свої дії. Але найбільш очевидним є сценарій, що на вибори ми підемо кількома колонами. Це дасть, перш за все виборцям можливість певного оновлення і певної люстрації українських політиків. Оцінити й ті демократичні партії, які вже були при владі, й обрати нові партії, які при владі ще не були”.

Кілька років тому в Українському інституті Америки Віталію вручали спеціальну премію “Українець року” як видатному спортсменові, цього разу всі питання стосувалися його бачення політичної ситуації в Україні та готовності боротися за демократичні перетворення. Для представників діаспори приємністю став виступ Кличка українською. Сам Віталій поки що скромно оцінює свої успіхи, але зізнається, що день у день розширює присутність української мови в своєму житті і принципово готує нею всі свої останні інтерв`ю та виступи. "Для мене це теж важлива складова мого патріотизму, моєї любові до України, поваги до її історії, культури, мови. Я поставив собі за мету добре вивчити українську. І сто відсотків досягну цієї мети".

Оксана Мироненко

Фото з сайту партії "УДАР"