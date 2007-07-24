Семен Кроль: транспортом керують політичні призначенці, звідси й потік аварій

Керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України Семен КРОЛЬ (у минулому - заступник міністра транспорту і зв`язку з питань безпеки на транспорті) вважає винним у «фосфорній аварії» керівництво транспортної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Зараз у нас жодного дня не проходить на залізниці, щоб не зійшли з колії вагони. Там пасажирські вагони перекинулися - немає винних, тут фосфор - теж немає винних, і весь час шукаємо якихось крайніх, хоча зрозуміло, що винні ті, хто керує цією галуззю», - заявив С.КРОЛЬ.

За його словами, раніше, якщо на залізничному транспорті траплялися аварії, то винних або тих, хто відповідатиме, знаходили відразу. «Зараз із суто політичних мотивів прийшли люди, які до транспорту ніколи ніякого відношення не мали, не мали досвіду управління», - відзначив С.Кроль.