Семен Кроль: транспортом керують політичні призначенці, звідси й потік аварій
19:35, 24 липня 2007Політика
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Там вагони, тут фосфор - а винних немає
|Семен КРОЛЬ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.
«Зараз у нас жодного дня не проходить на залізниці, щоб не зійшли з колії вагони. Там пасажирські вагони перекинулися - немає винних, тут фосфор - теж немає винних, і весь час шукаємо якихось крайніх, хоча зрозуміло, що винні ті, хто керує цією галуззю», - заявив С.КРОЛЬ.
За його словами, раніше, якщо на залізничному транспорті траплялися аварії, то винних або тих, хто відповідатиме, знаходили відразу. «Зараз із суто політичних мотивів прийшли люди, які до транспорту ніколи ніякого відношення не мали, не мали досвіду управління», - відзначив С.Кроль.
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