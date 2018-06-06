Олександра Кужель: Іващенко сидить у тюрмі. А Єхануров чому не там?

Останнє політичне шоу на головному Національному телеканалі чи не вперше за час свого існування було по-справжньому цікавим. І головною його героїнею, поза всяким сумнівом, була Олександра Кужель. По-перше, вона несподівано для всіх публічно заявила, що Тимошенко була найкращим прем’єр-міністром за всі роки незалежності. По-друге, вона, граючись, легко поклала на лопатки вічного опонента ЮВТ Інну Богословську. Кожна фраза Кужель - відточена і аргументована - супроводжувався цифрами підтримки аудиторії від 89 до 100%. А вже в суботу підтримкою на її адресу вибухнув Фейсбук. Просто не знаю, хто зі спікерів збирав коли-небудь таку кількість “респектів” у соціальних мережах. У понеділок рука сама набрала телефон Олександр Кужель.

Олександро Володимирівно, ви так голосно про себе нагадали, так змінили тональність нудних провладних телеефірів. Як так вийшло, що опозиція (а Тягнибок, Яценюк і Турчинов виступили єдиним фронтом) зіграла першу скрипку у шоу на телеканалі, який контролюється владою?

Однозначно, що вони не чекали такого виступу. Хтось звинуватив мене, що я зустрічалася із БЮТ. Під час перерви Яценюк сказав мені: чудовий ефір, ви кажете правду. А я кажу: Арсеній, я завжди кажу правду, і ніколи не кажу неправду. А знаєте чому вийшов гарний ефір? Бо ми кажемо те, що люди відчувають, та озвучуємо те, що вони думають. Моя розмова збіглася із тим, що відчувають люди. Наші думки доторкнулися.

І, звичайно, ніхто не очікував, що я виступатиму так різко. Хоча Шустер піймав кайф від того, що зробив.

Я зрозуміла, що вас запросили на ефір, бо п’ятнадцять років тому ви були членом слідчої комісії у справах ЄЕСУ. Розраховували, що ви попрацюєте богословською раннього періоду, викриваючи ЄЕСУ, а ви "розіпнули" саму Богословську, чи не так?

Якщо досліджувати “перші гроші”, то давайте всіх олігархів поставимо на одну дошку. Давайте, по Саші Януковичу питання поставимо. Давайте по Колєснікову, давайте по Фірташу. Давайте подивимося, як пройшла приватизація та як вони стали мільярдерами. Ви пам’ятаєте, що у 2004 році ми вийшли з Тимошенко на дебати? Тоді багато спостерігачів написали, що я виграла дебати. А англійські журналісти дали заголовок статті: “1:0, чи 1:1?” Мене потім запитували після дебатів: ти стільки знала про Тимошенко, чому ти не використала це? А я кажу: а чому говорити тільки про неї? Вона була в системі, у цій системі були всі: і Тігіпко, і Пінчук, і Суркіс, і Медведчук, і Рінат. В Україні немає жодного Білла Гейтса. Якщо говорити про люстрацію - то про всіх. Коли кажуть про заробітки Тимошенко, то я хочу запитати: а хтось, ну хоч хтось один в цій країні заробив гроші чесніше? Чи всі однаково заробили? Але всі забувають, що, лише вона особисто переламала тіньові схеми в енергетиці. Всі пам’ятають про співпрацю із Лазаренко? (У неї, до речі, всі документи були в порядку,все оформлено у відповідності із законом). Але не пам’ятають, що вона особисто збудувала енергоринок, який працює на державу. І це не могла б зробити людина, яка не працювала у цій сфері.

А ви і зараз готові повторити, що Тимошенко була найкращим прем’єром?

Я так сказала, як тільки пішла з Кабміну. Я і зараз готова повторити, що з Президентів найбільше для малого бізнесу зробив Кучма. (Після нього ніхто з Президентів не створював умов для малого та середнього бізнесу). Підтримка ініціатив Держкомітету підприємництва, спрощена система оподаткування, громадські ради підприємців, уповноважені з питань підприємництва, про яких губернатори казали “сволочі Кужель” - це все було за часів Кучми. Я ще тоді називала Кучму хрущовською відлигою для бізнесу. Те саме було у часи Юлі. Тимошенко, захищаючи бізнес, ставала на горло власній партії. Перший раз, коли ми зупинили СМАП (Тимошенко своїм рішенням ліквідувала компанію-посередника на ринку внутрішніх перевезень – УНІАН) та коли, ми боролися із комітетом з фармацевтичних препаратів. Комітет очолював бютівець, який ногами відкривав всі двері та кричав, що “цю суку Кужель виженуть”. І ніхто не вірив, що Тимошенко підтримає постанови підприємців, а вона підтримала нас, всупереч інтересам членів команди. В уряді Тимошенко “своїми” були кілька людей, решта були люди Ющенка. Як відбувалися засідання Кабміну? Вони заважали, вони ставили палиці в колеса. А Тимошенко казала: “Я Богом вас молю: припиняйте красти". Можете подзвонити, перепитати про це Оксану Продан, вона не дасть збрехати. Я їй кажу: "Чого ви не розженете їх?" А вона запитує: "Ви думаєте, мені кращих міністрів дадуть?" У тюрмі зараз Іващенко сидить А Єхануров чому не там?

Ви у п’ятницю фактично звинуватили Мороза, що він був тоді на посаді спікера та не дав провести засідання парламенту, де мав би бути заслуханий звіт щодо ЄЕСУза вашої участі.

Тоді через Мороза справа по ЄЕСУ детально не слухалася. Справу хотіли притримати до пори до часу. Вивчаємо перші капітали? Тоді вивчаємо капітали всіх. Повинні багаті доплатити? Нехай всі доплатять. 1997 року Британія прийняла відомий єдиноразовий “податок на порив вітру”. Британські олігархи поділилися з народом, тим, що їм надув вітер. Всі заплатили.

А Саакашвілі на добу закрив своїх у СІЗО, і теж всі занесли доплату...

Наших не потрібно закривати. Вони самі все принесуть.

Ви вже на заступник Тігіпка у партії “Сильна Україна”?

До з’їзду, напевно, ним залишаюся. З’їзд буде незабаром.

Ви от будували-будували партію Сергію Тігіпку... А він взяв і подарував її Регіонам.

Сергій – ще одна зрада у моєму житті. Але я не серджуся, не думаю про це багато. Думати про зради - це самознищення.

Може ви собі вигадали Тігіпка, коли йшли на нього працювати?

Свита робить короля. Нема людини, яку не зробила команда. Але чи може ця людина виправдати амбіції команди чи ні? Сергій міг би. У нього є розуміння, відчуття та можливості. Але він виявився не готовим. Не кожен може сприймати критику, протистояння. Але або ти сильно віриш та йдеш, або обираєш варіант, який тобі ближче. Я Сергія навіть не засуджую.

А ви вже не спілкуєтеся із Тігіпком?

Ні. Ніхто з тих, хто пішов та піде за ним після злиття із Регіонами, не робив своє ім’я 17 років. Воно мені дорожче. Для мене була вторинною посада. Я була готова бути помічницею у підготовці документів. Головне, щоб була можливість проводити рішення, які ми напрацьовуємо у вигляді документів.

Я ніколи ні до кого не бігала. Те, що відбулося із Сергієм, боляче тому, що наша співпраця була його ініціативою. Він просив мене прийти. Я його перепитала: "А не буде так, як було, що ти все кинеш?.." Він каже: “Ні. Ми ведемо політику, ти йдеш друга у списку”. І тут неважливо, до якої партії він пішов. Він кинув саму ідею стати “третьою силою”, він залишив країну без вибору. І всі, хто пішов за ним, вони перехворіли. Тим, хто мені дзвонив та радився, я казала: йдіть з ним. Вам нема що втрачати, у вас імені нема. А я не змогла би, коли щось бачила, не сказати, а розуміючи щось, не озвучити це. Для чого? Але можливо, ця ситуація краща для його бізнесу.

Найстрашніше, що ми не маємо вибору. Навіть, коли ми йдемо на вибори, то голосувати не буде за кого. В опозиції я не знаю нікого, хто б міг стати третьою силою. Хоча можливо, це міг би бути Петро Порошенко. Можливо, міг би бути Віталій Кличко, за умови, якщо він сформує команду.

У чому головна проблема опозиції?

Її лідери не бачать інших людей, крім себе. Тутанхамон сказав, що тільки зірка першої величини оточує себе зірками першої величини, а зірка другої величини оточує зірками третьої величини. Трагедія України у тому, що її лідери ніколи не вміли об’єднувати зірок. Якби я була царицею, я би набирала розумних людей.

Розмовляла Маша Міщенко