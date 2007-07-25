Чи зобов`язана ДПАУ публікувати інформацію щодо сум відшкодування ПДВ...

Секретаріат Президента України пропонує доповнити проект Податкового кодексу нормою, згідно з якою Державна податкова адміністрація буде зобов`язана обнародувати на своєму сайті інформацію щодо сум відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Володимир МАТВІЙЧУК сьогодні в ході круглого столу з обговорення V розділу проекту Податкового кодексу, що стосується податку на додану вартість.

Він повідомив, що з квітня Секретаріат Президента не має інформації щодо ситуації з відшкодуванням сум ПДВ.

«З квітня і Міністерство фінансів, і Державна податкова адміністрація просто перевели в ранг державної таємниці питання сум невідшкодованого ПДВ. Ніхто не знає в державі, які суми сьогодні не відшкодовані. Що тут є таємницею?» - поцікавився В.МАТВІЙЧУК.

За його словами, саме з цієї причини Секретаріат вніс пропозицію щодо обов`язкової публікації податковими органами інформації про стан справ з відшкодуванням ПДВ.

«Тому ми пропонуємо в проекті Податкового кодексу розділ «Загальні адміністративні норми» доповнити абзацом: «Державна податкова адміністрація кожного 10-го числа місяця після звітного розміщує на своєму сайті інформацію, в розрізі регіонів, щодо сум невідшкодованого податку на додану вартість, на початок і на кінець звітного місяця - сум податку, які відшкодовані впродовж звітного місяця, а також інформацію в розрізі податкових зборів, які достроково поступили до зведеного бюджету, зокрема державного бюджету і місцевих бюджетів в цілому», - сказав В.МАТВІЙЧУК.

За його словами, відсутність даної інформації не дозволяє скласти чітку картину виконання держбюджету, а також аналізувати загальну динаміку податкових надходжень.