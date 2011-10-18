Тігіпко: Вірогідність переорієнтації на Митний союз достатньо велика

Віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО називає високовірогідною переорієнтацію України на вступ до Митного союзу у разі відмови Європейського Союзу прийняти Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День”.

С.ТІГІПКО відмовився оцінити судовий вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки це рішення не є остаточним. “Очевидно, що судовий процес продовжуватиметься і буде апеляція. Я можу констатувати тільки одне - усе впирається у непроведення реформ. У даному випадку свого часу не привели у відповідність з європейським законодавством Кримінальний кодекс України. Все, що відбувається, викликає тільки одне бажання - ще швидше реформувати усі сфери життя. В першу чергу, судову систему, бо саме її недосконалість викликає найбільше зауважень”, – сказав С.ТІГІПКО.

У відповідь на запитання, як влада виходитиме із ситуації, зважаючи на дуже різку критику світової спільноти, віце-прем’єр сказав: “Реформами: спрощенням податкового, митного і трудового законодавства, розробкою нового законодавства про банкрутство і так далі”.

За його словами, аби наблизитися до Євросоюзу, потрібно перш за все адаптувати вітчизняне законодавство до європейських норм та домовитися про створення зони вільної торгівлі (які ринки відкриваємо та закриваємо для себе та Європи). “На мій погляд, треба зробити всю роботу з адаптації до європейського законодавства, а тоді починати говорити про підписання угоди по ЗВТ з ЄС. Якщо будуть проблеми з демократією, то будемо говорити і про це. Але для мене найголовніше сьогодні, що Україна ще й досі не адаптувала своє законодавство до норм європейського. І тільки після завершення цього кроку можна говорити про наступний”, – заявив С.ТІГІПКО.

Він відмовився спрогнозувати, чи стане вирок Ю.ТИМОШЕНКО перепоною на шляху підписання угоди про асоційоване членство і створення зони вільної торгівлі з ЄС. “Не знаю. Це покажуть подальші переговори. Ми поки що говоримо про перспективу, якої немає”, – зауважив С.ТІГІПКО.

У відповідь на запитання, зважаючи на різкі заяви європейців, якою є вірогідність того, що Україна переорієнтується з європейського курсу на членство у Митному союзі, віце-прем’єр зауважив, що “якщо від Європейського Союзу пролунають абсолютно чіткі сигнали «ні», то вірогідність переорієнтації на Митний союз достатньо велика. Люди, які сьогодні хочуть бачити Україну в Митному союзі, можуть отримати дуже серйозний аргумент на корить тези про те, що треба рухатися в цей союз”.