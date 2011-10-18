Тігіпко бачить себе головою Партії регіонів

Віце-прем’єр-міністр, лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО визнає розчарування у ньому певної кількості виборців.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День”.

С.ТІГІПКО нагадав, що після реалізації планів об’єднання з Партією регіонів як один із варіантів свого політичного майбутнього бачить себе на посаді одного із заступників голови Партії регіонів.

“Однак партія – це конкуренція. І якщо я генеруватиму та впроваджуватиму у життя свої ефективні ідеї, то не виключаю, що згодом зможу очолити Партію регіонів”, – додав він.

На запитання, чи відчуває він відповідальність перед тими 13% українців, які проголосували за нього на президентських виборах, С.ТІГІПКО відповів: “Я, може, і розчарував когось, хто дивився на мене як на незалежного кандидата. Але в першу чергу моя позиція завжди ґрунтувалася на проведенні потрібних країні реформ. Я казав і буду це казати: Україну змінять на краще тільки реформи. Я отримав підтримку виборців, говорячи про реформи. І зараз їх реалізовую. Вони можуть комусь подобатися або ні. Але, на мій погляд, я чесно озвучив свою позицію, бо добре розумію, що потрібно країні”.