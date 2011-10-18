Путін каже, що Росії не потрібна «українізація» Держдуми

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Росії не потрібна «українізація» Державної думи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН заявив в інтерв`ю російським федеральним каналам.

«Питання в тому, як нам розвивати ось ці демократичні інститути. Нам потрібно постійно в пошуку перебувати. Нам потрібно подивитися: нам що, скажімо, потрібно в парламенті 10–15 партій? Потрібно прибрати взагалі поріг проходження до парламенту чи ні? Але ми знаємо приклад наших сусідів в Україні. Нам хіба потрібна українізація нашого парламенту, де неможливо практично нічого обговорювати?», - заявив В.ПУТІН.

Він зазначив, що в США дуже багато інструментів, застосовуючи які, держава добивається того, що в Конгресі присутні тільки дві великі партії, йде велика боротьба в рамках цих партій спочатку.

За словами В.ПУТІНА, «там реально демократія розвивається, у тому числі і з допомогою ось цього попереднього голосування. І на поверхні опиняються найбільш ефективні й люди, які найбільше сприймаються суспільством, вони між собою борються. І те саме в парламентах відбувається».

Як вважає В.ПУТІН, політична система Росії перебуває в процесі становлення.

«Ми не прийматимемо жодних волюнтаристських рішень. Ми будемо завжди в діалозі з громадськістю, з суспільством. Шукатимемо такі форми, за яких наша політична система була б стійкою», - заявив він.

За словами В.ПУТІНА, політична система РФ повинна розвиватися на власній базі, а не на основі порад чи окриків з-за кордону.

«Наша держава не може існувати як сателіт. Нам потрібна стійка, внутрішньо стійка політична – сучасна, гнучка, така, що відображає виклики сьогодення, але спирається на наші національні традиції - система», - сказав він.

В.ПУТІН заявив, що Росія не може собі дозволити створення ситуації, як у деяких країнах колишнього Варшавського договору, де «не можуть призначити навіть міністра оборони чи начальника генерального штабу без поради з послом іноземної держави».

У Держдумі РФ представлені 4 партії.