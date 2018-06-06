The Wall Street Journal: Президент України займає зухвалу позицію

Президент Віктор Янукович у понеділок відхилив зростаючий тиск Заходу, який закликає його переглянути вирок лідеру опозиції Юлії Тимошенко, піднявши ставки у своєму плаванні між впливовими сусідами України – Європою і Росією.

На зустрічі з півдюжини західних журналістів у своєму офісі пан Янукович виглядав невимушеним і незломленим критикою з боку Європи і Вашингтона, у рамках якої йому було заявлено, що винесений минулого тижня вирок пані Тимошенко, колишньому прем’єр-міністрові, за звинуваченням у перевищенні повноважень, був політично мотивованою спробою усунути колись впливового конкурента. Західні офіційні особи закликали до того, щоб вирок, за яким Тимошенко дали 7 років в’язниці, було пом’якшено або скасовано.

«Якого роду сигнал ми даємо суспільству? – запитав пан Янукович. – Що для того, щоби коїти злочини, потрібно бути членом опозиції?»

Підвищивши голос, він закликав Захід поважати його країну і заявив, що у нього склалося враження, що «вони не хочуть слухати» його заяв про те, що він не втручається у роботу судів і правоохоронних органів.

Зухвалість пана Януковича є викликом Заходу, який погрожував охолодженням відносин після вердикту, але залишається занепокоєним, чи не підштовхне він таким чином пана Януковича до його колишніх патронів у Москві, а таких наслідків Захід хотів би уникнути.

Після того, як він здолав західноорієнтовану пані Тимошенко у боротьбі за президентський пост на виборах 2010 року, пан Янукович заявив, що він хоче домогтися того, щоб у Києва були добрі відносини і з Росією, і з Заходом.

Хоча він і покращив зв’язки з Москвою, він опирається закликам Росії, підсолодженим обіцянками дешевого газу, приєднатися до очолюваного Росією торговельного блоку із колишніх радянських країн. Офіційні особи в Києві й у Брюсселі заявили, що переговори щодо угоди про торгівлю і співпрацю між Києвом і Європейським Союзом близькі до завершення. Але ЄС погрожує переглянути рішення про співпрацю у зв’язку з вироком у справі Тимошенко, який, за словами офіційних осіб, підриває упевненість у відданості Києва західним демократичним цінностям.

Лідери опозиції звинувачують пана Януковича у застосуванні авторитарної тактики російського лідера Володимира Путіна - звинувачення, яке український лідер відкидає. Харизматична колишня бізнесвумен, пані Тимошенко була однією з тих, хто свого часу очолив Помаранчеву революцію, яка привела до влади прозахідний уряд і завдала поразки пану Януковичу, якого підтримувала Москва. Але пані Тимошенко і її соратники загрузли у лайках і сварках поміж собою і втратили суспільну підтримку.

У понеділок пан Янукович припустив, що було би неправильним звільняти пані Тимошенко через нові кримінальні справи проти неї, за якими її можуть засудити до 12 років в’язниці. Її звинувачують у спробі привласнити 405 мільйонів доларів у держави у той час, коли вона очолювала газову компанію у 1990-ті роки. Тимошенко звинувачення відкидає.

Європейський дипломат у Києві заявив, що запланована у четвер поїздка пана Януковича до Брюсселя, метою якої є завершення різних деталей щодо угоди про асоціацію, може опинитися під питанням, хоча зустріч може і відбутися, але з іншою метою – щоби представники ЄС повторили свої вимоги звільнити пані Тимошенко.

Пан Янукович заявив, що здійснить поїздку, незважаючи на похолодання у відносинах. «Я не маю наміру ні в кого просити милостей. Ми партнери. Якщо є необхідність зустрітися, я готовий. Якщо ні – я полечу далі», – сказав він.

У понеділок пан Янукович заявив, що він хоче, щоб угода про асоціацію включала чітко окреслений шлях до повноцінного членства у ЄС - блоці з 27 країн, який європейські чиновники не включили до тексту угоди.

Останніми тижнями західні дипломати говорили, що українська влада дала зрозуміти, що пропоновані зміни до Кримінального кодексу, які декриміналізують порушення, за якими і було обвинувачено і засуджено пані Тимошенко, можуть стати способом звільнити її.

Але в понеділок пан Янукович, здавалося, виключив можливість такого підходу. «Ви чули, щоб я брав на себе будь-які зобов’язання?», - запитав він, говорячи про дискусії з цього питання із західними офіційними особами.

«Здається, вони водять нас за ніс», - сказав високопоставлений західний дипломат у Києві.

У вівторок пан Янукович має за графіком зустрітися з російським президентом Дмитром Медведєвим. Російські офіційні особи заявили, що вони обговорюватимуть питання економічних відносин, у тому числі нагальне питання ціни на російський газ, але питання, пов’язані зі справою Тимошенко, не стоять на порядку денному.

Але навіть при цьому вирок Тимошенко викликав заціпеніння у Москви, враховуючи, що пані Тимошенко засудили за підписання газових контрактів із Москвою у 2009 році, і ці контракти, як заявили у прокуратурі, завдали серйозної шкоди інтересам України. Москва наполягає на необхідності дотримуватися положень угоди.

Пан Янукович заявив, що він не поступиться російським вимогам долучитися до торгівельного блоку Москви, оскільки членство України в СОТ і мета досягнути угоди про вільну торгівлю з ЄС виключають таку можливість.

The Wall Street Journal

Переклад -з офіційного сайту глави держави