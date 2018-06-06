The Wall Street Journal: Президент України займає зухвалу позицію

The Wall Street Journal: Президент України займає зухвалу позицію

12:01, 18 жовтня 2011
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Янукович підняв ставки у своєму плаванні між впливовими сусідами України – Європою і Росією...«Здається, вони водять нас за ніс», - сказав високопоставлений західний дипломат у Києві

Віктор Янукович виступає під час засідання Комітету з економічних реформ. Київ, 22 лютого Президент Віктор Янукович у понеділок відхилив зростаючий тиск Заходу, який закликає його переглянути вирок лідеру опозиції Юлії Тимошенко, піднявши ставки у своєму плаванні між впливовими сусідами України – Європою і Росією.

На зустрічі з півдюжини західних журналістів у своєму офісі пан Янукович виглядав невимушеним і незломленим критикою з боку Європи і Вашингтона, у рамках якої йому було заявлено, що винесений минулого тижня вирок пані Тимошенко, колишньому прем’єр-міністрові, за звинуваченням у перевищенні повноважень, був політично мотивованою спробою усунути колись впливового конкурента. Західні офіційні особи закликали до того, щоб вирок, за яким Тимошенко дали 7 років в’язниці, було пом’якшено або скасовано.

«Якого роду сигнал ми даємо суспільству? – запитав пан Янукович. – Що для того, щоби коїти злочини, потрібно бути членом опозиції?»

Підвищивши голос, він закликав Захід поважати його країну і заявив, що у нього склалося враження, що «вони не хочуть слухати» його заяв про те, що він не втручається у роботу судів і правоохоронних органів.

Зухвалість пана Януковича є викликом Заходу, який погрожував охолодженням відносин після вердикту, але залишається занепокоєним, чи не підштовхне він таким чином пана Януковича до його колишніх патронів у Москві, а таких наслідків Захід хотів би уникнути.

Після того, як він здолав західноорієнтовану пані Тимошенко у боротьбі за президентський пост на виборах 2010 року, пан Янукович заявив, що він хоче домогтися того, щоб у Києва були добрі відносини і з Росією, і з Заходом.

Хоча він і покращив зв’язки з Москвою, він опирається закликам Росії, підсолодженим обіцянками дешевого газу, приєднатися до очолюваного Росією торговельного блоку із колишніх радянських країн. Офіційні особи в Києві й у Брюсселі заявили, що переговори щодо угоди про торгівлю і співпрацю між Києвом і Європейським Союзом близькі до завершення. Але ЄС погрожує переглянути рішення про співпрацю у зв’язку з вироком у справі Тимошенко, який, за словами офіційних осіб, підриває упевненість у відданості Києва західним демократичним цінностям.

Лідери опозиції звинувачують пана Януковича у застосуванні авторитарної тактики російського лідера Володимира Путіна - звинувачення, яке український лідер відкидає. Харизматична колишня бізнесвумен, пані Тимошенко була однією з тих, хто свого часу очолив Помаранчеву революцію, яка привела до влади прозахідний уряд і завдала поразки пану Януковичу, якого підтримувала Москва. Але пані Тимошенко і її соратники загрузли у лайках і сварках поміж собою і втратили суспільну підтримку.

Юлія Тимошенко під час оголошення вироку на засіданні суду. Київ, 11 жовтняУ понеділок пан Янукович припустив, що було би неправильним звільняти пані Тимошенко через нові кримінальні справи проти неї, за якими її можуть засудити до 12 років в’язниці. Її звинувачують у спробі привласнити 405 мільйонів доларів у держави у той час, коли вона очолювала газову компанію у 1990-ті роки. Тимошенко звинувачення відкидає.

Європейський дипломат у Києві заявив, що запланована у четвер поїздка пана Януковича до Брюсселя, метою якої є завершення різних деталей щодо угоди про асоціацію, може опинитися під питанням, хоча зустріч може і відбутися, але з іншою метою – щоби представники ЄС повторили свої вимоги звільнити пані Тимошенко.

Пан Янукович заявив, що здійснить поїздку, незважаючи на похолодання у відносинах. «Я не маю наміру ні в кого просити милостей. Ми партнери. Якщо є необхідність зустрітися, я готовий. Якщо ні – я полечу далі», – сказав він.

У понеділок пан Янукович заявив, що він хоче, щоб угода про асоціацію включала чітко окреслений шлях до повноцінного членства у ЄС - блоці з 27 країн, який європейські чиновники не включили до тексту угоди.

Останніми тижнями західні дипломати говорили, що українська влада дала зрозуміти, що пропоновані зміни до Кримінального кодексу, які декриміналізують порушення, за якими і було обвинувачено і засуджено пані Тимошенко, можуть стати способом звільнити її.

Але в понеділок пан Янукович, здавалося, виключив можливість такого підходу. «Ви чули, щоб я брав на себе будь-які зобов’язання?», - запитав він, говорячи про дискусії з цього питання із західними офіційними особами.

«Здається, вони водять нас за ніс», - сказав високопоставлений західний дипломат у Києві.

У вівторок пан Янукович має за графіком зустрітися з російським президентом Дмитром Медведєвим. Російські офіційні особи заявили, що вони обговорюватимуть питання економічних відносин, у тому числі нагальне питання ціни на російський газ, але питання, пов’язані зі справою Тимошенко, не стоять на порядку денному.

Але навіть при цьому вирок Тимошенко викликав заціпеніння у Москви, враховуючи, що пані Тимошенко засудили за підписання газових контрактів із Москвою у 2009 році, і ці контракти, як заявили у прокуратурі, завдали серйозної шкоди інтересам України. Москва наполягає на необхідності дотримуватися положень угоди.

Пан Янукович заявив, що він не поступиться російським вимогам долучитися до торгівельного блоку Москви, оскільки членство України в СОТ і мета досягнути угоди про вільну торгівлю з ЄС виключають таку можливість.

The Wall Street Journal

Переклад -з офіційного сайту глави держави

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