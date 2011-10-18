Путін «несподівано» домовився з колегами про те, заради чого збиралися

Голови урядів країн СНД домовилися про підписання договорів про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова уряду РФ Володимир ПУТІН, відкриваючи засідання Ради голів урядів держав - учасниць СНД у розширеному складі.

«Ми несподівано для себе в результаті довгих, можна навіть сказати гострих, але все-таки конструктивних переговорів, прийшли до вирішення головного питання, заради якого ми, власне кажучи, сьогодні і зібралися. Ми домовилися про підписання сьогодні договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД», – заявив В.ПУТІН.

Він звернув увагу на те, що за перше півріччя 2011 року товарообіг у рамках СНД збільшився на 48% і становив 134 млрд. дол.

Очільник уряду Росії відзначив, що у 1994 році був підписаний договір про зону вільної торгівлі, однак не всі країни, включаючи РФ, ратифікували цей документ.

«Він фактично не працював. І якщо ми такими темпами розвиваємося сьогодні, фактично, не маючи договору про зону вільної торгівлі, то можна було б собі припустити, як і якими темпами зростав би наш товарообіг, якби така зона вільної торгівлі у нас працювала», - додав В.ПУТІН .

За його словами, голови урядів в результаті довгих дискусій «прийшли до досить несподіваного для них самих результату».

Також В.ПУТІН зазначив, що текст договору був дещо змінений і остаточно узгоджений.

Водночас, наразі не відомо про те, в якій формі Україна приєдналася до цього договору, підхід прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до журналістів очікується пізніше.