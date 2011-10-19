Азаров каже, що до «газового» компромісу залишилися лічені дні

Україна і Росія протягом найближчих днів досягнуть компромісу стосовно перегляду газових угод.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу в Санкт-Петербурзі, інформуючи про свою вчорашню зустріч з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Ті переговори, які проводилися на рівні президентів, на рівні наших керівників паливно-енергетичного комплексу, свідчать про те, а вчора прем`єр-міністр ПУТІН підтвердив, що вони наближаються до завершення, практично вже залишилися, скажімо, лічені дні до того моменту, коли ми зможемо досягти компромісних рішень», - сказав М.АЗАРОВ.

«Ми домовилися, що до цього моменту ніякої додатковій інформації, звісно, не оприлюднюватимемо. Досягнемо остаточної домовленості, тоді розповімо про всі подробиці цієї домовленості», - зазначив глава уряду.

В цілому він сказав, що переговори з ПУТІНИМ пройшли досить конструктивно, і є оптимізм щодо вирішенням цілого ряду питань двосторонньої співпраці. Зокрема, це стосується співпраці в космічній і авіаційній галузях, добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ учора, 18 жовтня, відбув з дводенним робочим візитом у Санкт-Петербург.

У вівторок М.АЗАРОВ взяв участь у засіданні Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності незалежних держав. На середу, 19 жовтня, запланована зустріч М.АЗАРОВА з главою уряду Російської Федерації В.ПУТІНИМ. Також у середу М.АЗАРОВ візьме участь у розмові глав урядів Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) і в засіданні глав урядів ЄврАзЕс.

Також учора, 18 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час брифінгу з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Донецьку, відповідаючи на запитання, коли можна чекати результатів переговорів щодо зміни умов закупівлі газу і створення консорціуму, висловив сподівання, що Україна і Росія зуміють досягти домовленості найближчим часом.