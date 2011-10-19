У Луганську поставлять пам'ятник російській імператриці

У Луганську буде встановлено пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив депутат Луганської обласної ради, голова всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія» Арсен КЛІНЧАЄВ.

«Зараз розроблений пам`ятник Катерині ІІ як основоположниці міста Луганська. Виділена земля Луганською обласною радою в центрі міста», - сказав він.

За його словами, наразі триває збір коштів на виготовлення пам`ятника. А.КЛІНЧАЄВ вважає, що закінчити роботи зі встановлення пам`ятника вдасться через два-три роки.