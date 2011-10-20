8 хмельницьких депутатів пішли від Тимошенко

У Хмельницькій обласній раді вісім депутатів з фракції БЮТ написали заяви про вхід до провладної депутатської групи “Будуємо Хмельниччину разом”.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора відповідну інформацію озвучив голова Хмельницької обласної ради Микола ДЕРИКОТ на сесії облради.

Зокрема, до групи увійшли депутати з БЮТ Микола АГАРКОВ (нині голова правління ВАТ „Шепетівський цукровий комбінат”), Леонід БРИНДІКОВ (головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру), Андрій ГОРДІЙЧУК (голова правління корпорації «Сварог Вест Груп»), Іван ГУЦУЛ (головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні), Микола ДЯЧУК (заступник голови правління корпорації «Сварог Вест Груп»), Юрій ПЛИВАНЮК (начальник управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради), Леонід СЕМЕНЮК (лікар акушер-гінеколог Хмельницького міського перинатального центру) та Інна ШОРОБУРА (ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії).

Як повідомив голова Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат України Василь КРАВЧУК, на цих осіб чекає виключення з партії.

Довідка УНІАН. Депутатська група у Хмельницькій облраді “Будуємо Хмельниччину разом” створена депутатами з фракцій Партії регіонів, Народної партії та “Сильної України” і наралічує 61 обранця. Керівником групи є депутат від Партії регіонів, голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА.