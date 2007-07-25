Оніщук: Сьогодні суд підтвердив, що стару ВР вже неможливо поновити

Судова колегія Печерського районного суду міста Києва підтвердила сьогодні у своєму роз’ясненні, що не потрібно рішення Центральної виборчої комісії щодо обнулення списку блоку “Наша Україна”. Про це сказав на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, заступник голови блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Микола ОНІЩУК.

За його словами, в роз’ясненні зазначається, що не потрібно рішення ЦВК щодо обнулення списку блоку “Наша Україна”, оскільки є рішення з цього приводу з’їзду блоку, а також рішення Печерського суду від 11 травня, де йдеться про визнання протиправними рішення ЦВК, яким відмовлено “Нашій Україні” в обнуленні списку.

М.ОНІЩУК нагадав, що це рішення суду було залишено в силі і Апеляційним судом, і Вищим адміністративним судом. За його словами, представники “Нашої України” звернулися до суду з проханням роз’яснити ситуацію, оскільки відбулося, зокрема, прийняття змін до закону про вибори народних депутатів, де в перехідних положеннях йшлося про те, що цей закон набуває чинності з моменту його офіційного опублікування, але вступає в силу лише при настанні двох умов - наступлять умови неповноважності парламенту України та буде оголошений виборчий процес. Він зазначив, що тоді закон набере чинності не раніше ніж за 60 днів до дати проведення виборів. За його словами, суд зазначає, що умова неповноважності Верховної Ради України наступила, оскільки понад 150 народних депутатів склали свої повноваження, а виборчий процес розпочинається 2 серпня. Він зазначив, що наступила ситуація, коли старий виборчий закон вже не діє, а закон із змінами ще не діє. М.ОНІЩУК сказав, що стаття 101 даного закону, яка визначає повноваження та компетенцію ЦВК щодо обнулення списків ще не вступила в законну силу і саме тому “Наша Україна” звернулася по роз’яснення, в який спосіб діяти, коли є рішення суду щодо протиправності дій ЦВК, яке неможливо виконати.

“Сьогоднішня ухвала Печерського суду додатково підтвердила неможливість поновлення Конституційної чисельності народних депутатів ВР, оскільки рішення суду з цього питання є достатнім і вичерпним для юридичної кваліфікації відносин”, - підкреслив М.ОНІЩУК, додавши, що “суд встановив відсутність повноважень ЦВК ухвалювати з цього приводу будь-які рішення і усі учасники правовідносин зобов’язані керуватися рішенням суду, яке вже ухвалене”.