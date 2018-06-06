Україна вступила в зону, або Петербурзький привіт Брюсселю

Напевно з часів президентських виборів не було в Україні тижня, настільки багатого знаковими подіями, як 8 днів з вівторка 11 жовтня до вівторка 18 жовтня. Одна за одною сталися події, що загрожують розвернути курс України на 180 градусів. Усе почалося з вироку Юлії Тимошенко, який як вважали, внесе ясність у питання, куди рухається Україна. Але це політика. В економіці нічого не зміниться, запевняли українські політики в перші години і дні після вироку Тимошенко й Україна впевнено рухається до підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Але вже наступний вівторок, 18 жовтня, показав орієнтири, на які слід покладатися бізнесу та й простим громадянам.

У цей день два перші особи держави - Президент і прем`єр-міністр перебували не в Києві. Віктор Янукович вирушив до Донецька, де провів переговори зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, а Микола Азаров полетів до Санкт-Петербурга на засідання Ради глав урядів країн-учасниць СНД. Проте головною подією того багатого на події дня все ж стало скасування візиту Януковича до Брюсселя.

Засідання глав урядів країн-учасниць СНД спочатку ознаменувалося подією, що несподівано завершила 17-річний процес переговорів про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД, а для України обернулася епохальним і знаковим днем, що змінив вектор руху країни. Опозиція вже заявила, що приєднання України до ЗВТ змінило курс України з європейського на проросійський і всіляко протестує проти цього. Український прем`єр запевняє, що цей договір сприятиме розвитку економіки країни, створенню нових робочих місць та пошуку ринків для українських товарів. Азаров запевняє, що наступним кроком для України є підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Український прем`єр прилетів до Стрельни під Санкт-Петербургом, де проходило засідання глав урядів країн СНД, одним з останніх. Спочатку зустріч Азарова з головою уряду Російської Федерації Путіним мала відбутися ближче до опівдня, проте відразу після приїзду до Стрельни з`явилася інформація, що зустріч відбудеться ввечері у вівторок. При цьому все залежало від того, коли закінчиться засідання глав урядів співдружності. Навіть початок зустрічі прем`єрів у вузькому складі затримався на годину і тривав близько двох годин. Саме в ці години і були узгоджені позиції за договором про ЗВТ.

Нарешті о 21.00 за Москвою почалося розширене засідання, а вже о 21.05 Путін повідомив, що глави урядів країн СНД домовилися про підписання договорів про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

«Ми несподівано для себе в результаті тривалих, можна навіть сказати гострих, але все-таки конструктивних переговорів, прийшли до рішення головного питання, заради якого ми, власне кажучи, сьогодні й зібралися. Ми домовилися про підписання сьогодні договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД», - заявив Путін. За його словами, глави урядів в результаті довгих дискусій «прийшли до досить несподіваного для них самих результату».

Оцінка Азарова пролунала вже під час спільної прес-конференції прем`єрів СНД. Він зазначив, що підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД та підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це пункти одного плану з розширення можливостей України на зовнішніх ринках.

«Підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД та підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це два пункти одного плану. Плану відкриття для української економіки зовнішніх ринків, що необхідно для стабільного економічного розвитку в нашій країні в умовах, коли зовнішні ринки неспокійні», - процитував прем`єр-міністра його прес-секретар.

Більш докладно про подальші плани України Азаров розповів журналістам наступного дня. Відповідаючи на питання про те, який наступний крок України після підписання 18 жовтня в Санкт-Петербурзі договору про зону вільної торгівлі з СНД, договір про ЗВТ з ЄС чи рух у бік Митного союзу, прем`єр сказав: «А чому ви весь час протиставляєте? От як цікаво: настільки прості оцінки, або чорне, або біле, або туди, або сюди. А наступний крок буде укладення договору з Європейським Союзом».

Він відзначив зацікавленість України у підписанні договору про ЗВТ з ЄС, і сказав, що говорив про це під час вчорашньої зустрічі з главами урядів країн СНД. «Ми ні від кого не приховуємо це. Ми ведемо переговори не лише з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі, але й з цілим рядом інших країн. Це наша політика - полегшити доступ товарів на зовнішні ринки», - підкреслив прем`єр.

Не залишилася без уваги й «вічна» газова тема. Так у деяких українських ЗМІ з`явилася інформація, що Янукович і Медведєв не домовилися про ціну на газ. Проте вранці в середу Азаров заявив, що розв`язка «газових таємниць» настане в лічені дні, і Україна і Росія протягом найближчих днів досягнуть компромісу щодо перегляду газових угод.

«Ми домовилися, що до цього моменту жодної додаткової інформації, звичайно, не будемо оголошувати. Досягнемо остаточної домовленості, тоді розповімо про всі деталі цієї домовленості», - зауважив глава уряду.

У цілому він зазначив, що переговори з Путіним пройшли досить конструктивно, і є оптимізм щодо вирішення цілого ряду питань двостороннього співробітництва. Зокрема, це стосується співробітництва в космічній і авіаційній галузях, добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Цікавий збіг. У той само знаменний день 18 жовтня Верховна Рада з другої спроби повернула перехід України на "зимовий" час . Як не крути, а всі ці ігри з часом і балансування між двома зонами вільної торгівлі свідчать про спробу Києва все ж всидіти на двох стільцях. Фінал передбачити не важко ...

Антон Бузун

Фото УНІАН