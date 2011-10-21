Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія продовжує «годувати» Україну й інші країни колишнього Радянського союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з молоддю в будівлі факультету журналістики Московського державного університету.

«Достатньо пригадати, що відбувалося у нашій країні, тоді спільної, наприкінці 80-х років. Я пам`ятаю всі ці розмови про те, що досить годувати Середню Азію, досить годувати Україну, Білорусь, Прибалтику. Ну, і що відбулося? Країна розсипалася на частини. А що, ми їх не годуємо? Годуємо, тільки у завуальованій формі. Все одно наші партнери, вони так чи інакше одержують нашу підтримку. Але економічна потужність нашої країни істотним чином змінилася - вона зменшилася», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що у російському суспільстві присутні різні настрої. Зокрема, один із настроїв полягає у простій формулі: «Досить годувати Кавказ». За словами Президента РФ, наслідки від таких гасел абсолютно непередбачувані. Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що з такими заявами виступають або не дуже розумні люди, або провокатори.

На його думку, «спроба зараз поділити все на частини - дуже короткозора».

Президент Росії повідомив, що висловлювання про дотацію республік російського Північного Кавказу не зовсім об`єктивні. Він підкреслив, що в Росії 83 регіони, і лише 11 із них є донорами, і не одержують дотацій. «А решта 72 регіони всі одержують дотації, тобто підживлюються з федерального бюджету», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії вважає, що для вирішення національних проблем у Росії необхідно використовувати кращий досвід Радянського Союзу, а також найвдаліші приклади світової практики. За його словами, кожен росіянин повинен відчувати себе, перш за все, громадянином Росії і лише потім - представником тієї чи іншої національності, оскільки це питання виживання країни як незалежної держави.