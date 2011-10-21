Янукович: у справі Тимошенко необхідно врахувати суди в США і Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в судовому розгляді по справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО необхідно враховувати судові процеси, які проходили в США і Росії.

Про це він повідомив в інтерв`ю телекомпанії Euronews.

В. ЯНУКОВИЧ знову наголосив, що «питання Тимошенко дуже спірне, оскільки воно містить численні порушення закону». За словами Президента, з одного боку воно лежить в політично-юридичній площині, а з іншого - чисто в кримінальній. «Мова йде про ухилення від сплати податків, про втрати для держбюджету, мова йде про газ, який надходить в Україну, не проходить через митницю, але продається українському народу»,- сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що у справі Ю. ТИМОШЕНКО в жодному разі не можна робити поспішних висновків. «Висновки можуть бути зроблені тільки після того, як вона буде остаточно розглянута в судах. У цій справі не можна не враховувати судові справи, які мали місце за кордоном. У США - це справа ЛАЗАРЕНКА (Павла, екс-прем`єр-міністра України - УНІАН), в Росії - це справа генерала ОЛІЙНИКА (Георгія, екс-голови управління військового бюджету Міністерства оборони Росії - УНІАН) », - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 29 квітня 2002 р. ОЛІЙНИК був засуджений Московським гарнізонним військовим судом за перевищення посадових повноважень при перерахуванні в Україну 450 млн. дол. за постачання будматеріалів для потреб Міноборони, які так і не були надані російській стороні. Слідство встановило, що 450 млн. дол. були перераховані Головним управлінням військового бюджету і фінансування Міноборони Росії в Україну на рахунки англійської компанії United Energy International Ltd &, яка нібито має відношення до корпорації "Єдині енергетичні системи України". Ю. ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

13 жовтня СБУ заявила, що стосовно Ю. ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "ЄЕСУ" на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю. ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол.. на державний бюджет України. СБУ також порушила кримінальну справу за покладання боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України щодо колишнього прем`єр-міністра П. ЛАЗАРЕНКА.

У серпні 2006 року суд в Сан-Франциско засудив П. ЛАЗАРЕНКА до 9 років тюремного ув`язнення і штрафу в 10 млн. дол. по ряду звинувачень, зокрема, за відмивання грошей.