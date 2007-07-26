Соціалісти не виключають проведення позачергової сесії ВР 31 липня

Народний депутат п`ятого скликання від СПУ Василь СІЛЬЧЕНКО не виключає проведення позачергової сесії Верховної Ради у вівторок, 31 липня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, про це В.СІЛЬЧЕНКО заявив в ефірі радіо «Ера», зазначивши, що з такою ініціативою виступили депутати парламентської коаліції.

В.СІЛЬЧЕНКО припустив, що головні питання, які обговорюватимуться на позачерговій сесії, – правова основа для проведення дострокових виборів парламенту 30 вересня 2007 року і їх законодавче забезпечення.

На його думку, сьогодні до кінця не вирішені проблеми «обнулення списків», відсутній реєстр виборців, у непрозорий спосіб формуються списки. Як вважає В.СІЛЬЧЕНКО, абсолютно незаконно на телебаченні йде політична реклама Президента України Віктора ЮЩЕНКА і його політичної сили, замаскована під соціальні ролики. Крім того, зазначив соціаліст, партія Президента активно використовує адміністративний ресурс для зміцнення позицій блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», систематично знищує незалежну судову владу, наперед блокуючи можливість заперечення в судах результатів виборів.

В.СІЛЬЧЕНКО вважає, що всі ці дії - основа для масштабних фальсифікацій, метою яких є реванш «помаранчевих сил» з метою встановити в Україні диктатуру, позбавивши країну демократичного шляху розвитку.

Він підкреслив, що СПУ готова до дострокових виборів, але тільки в тому випадку, якщо вони пройдуть на конституційній основі, а не на основі політичних домовленостей.