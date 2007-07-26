Політолог прогнозує замахи на трьох українських політиків

Під час виборчої кампанії можуть бути замахи на Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та Рината АХМЕТОВА.

Про це заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова ради директорів Інституту політичних та соціологічних досліджень ім. Т.Г.Шевченка Володимир БОНДАРЕНКО.

За словами політолога, ці його прогнози грунтуються “на моїй інтуїції, яка мене дуже рідко підводила”.

В.БОНДАРЕНКО зазначив, що, крім того, ці прогнози зроблені на основі «знання того політичного середовища, з яким я постійно співпрацюю, зокрема, у комітетах Верховної Ради, і маю багато друзів у Кабміні плюс знання політичної історії України».

В.БОНДАРЕНКО також зауважив, що жодні президентські і парламентські вибори у нас не обходилися «без політичних замахів, тож не будуть винятком і ці вибори». «І обов’язково будуть замахи чи щодо здоров’я, чи щодо репутації», - сказав він.