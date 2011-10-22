Власенко: прокуратура плутається в нових звинуваченнях Тимошенко

Захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що слідчий Генеральної прокуратури у новій кримінальній справі, порушеній стосовно Юлії ТИМОШЕНКО щодо ЄЕСУ, не зміг чітко сформулювати суть обвинувачення.

"Коли слідчий почав пояснювати звинувачення у справі ТИМОШЕНКО, то він просто почав переказувати постанову про порушення кримінальної справи від царя Гороха до наших днів. Ми і звинувачення, як такого, не почули", - сказав С.ВЛАСЕНКО журналістам, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник додав, що навіть в постанові про порушення кримінальної справи містяться суттєві фактологічні помилки. "Коли ми почали задавати йому уточнюючі запитання, він не зміг на них відповісти. Припустимо, відповідно до даних, які ми маємо, Юлія ТИМОШЕНКО не працювала в корпорації ЄЕСУ, починаючи з початку 1997 року. А слідчий в постанові написав, що ТИМОШЕНКО фактично очолювала компанію до 2000 року", - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

Захисник наголосив, що за відсутності державних гарантій щодо боргів корпорації ЄЕСУ сутність звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО залишається невизначеною. "Звинувачення ТИМОШЕНКО сформульовано таким чином, що їй інкримінується замах, тобто спробу перекласти зобов’язання корпорації ЄЕСУ на державний бюджет. Ми попросили показати нам державні гарантії, які були видані ніби під зобов’язання корпорації ЄЕСУ. Цього немає. Ми приєднали до матеріалів справи копію листа міністра юстиції, ми проінформували слідчого про наявність листа Міністерства фінансів, в яких чітко зазначається, що ніяких державних гарантій під будь-які зобов’язання ЄЕСУ як в період керівництва ТИМОШЕНКО, так і після, не видавалися. Якщо немає гарантій державних, то що тоді їй інкримінують?" - наголосив він.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 жовтня порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за частиною 2 статті 15 та частиною 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Екс-прем`єра звинувачують у вчиненні замаху на розтрату коштів державного бюджету шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії на суму 405,5 млн. доларів.