В Одесі відключили єдиний опозиційний телеканал

Народний депутат від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ направив на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ депутатський запит, у якому просить перевірити законність відключення від ефіру телерадіокомпанії «Круг» в місті Одеса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», А.ПАРУБІЙ також просить вжити відповідних заходів прокурорського реагування щодо захисту прав трудового колективу ТРК «Круг» та телеглядачів.

В запиті народного депутата зазначається, що 18 жовтня цього року в кабельних мережах операторів «Чорне море» та «Бриз», що ретранслюють сигнал мешканцям Одеси, які проживають в Суворівському і Київському районах міста, зник сигнал єдиної в місті опозиційної телерадіокомпанії «Круг».

«Оператори «Чорне море» і «Бриз» у відповідь на дзвінки стурбованих глядачів повідомляють, що відключення від ефіру відбулось через невиконання опозиційною телекомпанією взятих на себе зобов’язань перед кабельними операторами, що насправді не відповідає дійсності, оскільки оплата послуг, що надаються кабельними операторами, в мережах яких транслюється ТРК «Круг», завжди оплачувалася своєчасно і в повному обсязі», - йдеться у запиті.