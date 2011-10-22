Азаров: ми не можемо допустити сповзання країни в катастрофу

Домовленості, досягнуті в результаті переговорів з РФ щодо перегляду газових контрактів, відповідатимуть довгостроковим інтересам України, заявив український прем`єр-міністр Микола Азаров в ефірі програми "Велика політика".

За словами прем`єра, сторони зараз намагаються знайти баланс інтересів.

"Звісно, ми готові піти на певні компроміси, і ми на них підемо, тому що в нас не буде виходу іншого: або допустити сповзання країни в катастрофу, а ми цього не можемо допустити, або піти на певний компроміс. Але я думаю, що ця наша домовленість відповідатиме довгостроковим інтересам нашої країни, чекати залишилося ще не довго ", - сказав Азаров.

"Перше, що необхідно Росії - це гарантії надійного постачання газу до Європи. Ми переконуємо своїх російських партнерів, що ми готові, шляхом укладання угоди, гарантувати надійність і стабільність поставок газу", - сказав прем`єр.

Голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер в середині жовтня заявив, що перших результатів переговорів з України за угодами в газовій сфері варто чекати не раніше листопада, зауважує РІА "Новости".