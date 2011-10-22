Томенко: губернатори вже добирають мільйонерів у наступний парламент

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що в українських умовах мажоритарна складова перетвориться на залучення владою, зокрема головами обласних адміністрацій, до участі у виборчій кампанії багатих людей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи законопроекти про вибори народних депутатів, включені парламентом до порядку денного .

«Участь багатих людей є єдиним шансом партії влади забезпечити собі більшість у наступному парламенті, оскільки велика кількість із них не асоціюється із владою і Партією регіонів, а їх залучення за принципом позапартійних і незалежних дає можливість не тільки сконцентрувати адмінресурс на підтримку майбутніх членів Партії регіонів, але й вирішити власні та партійні фінансові питання», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що за інформацією з багатьох областей, голови обласних адміністрацій вже оголосили конкурс на посаду майбутнього депутата від мажоритарного округу. Але особливість цього конкурсу, за словами М.ТОМЕНКА, полягає в тому, що майбутньому депутату треба не тільки самовіддано і фанатично працювати на підтримку влади та віддати свою картку для голосування у власність Партії регіонів, а й сплатити вступний квиток, який у різних областях, як інформують підприємці, сягає від двох до семи млн. дол.

Водночас, М.ТОМЕНКО додав, що за тією ж інформацією, наразі багато бізнесменів відмовляються від цього, оскільки не розуміють, хто буде приймати остаточне рішення по їх участі та перемозі на виборах: голова обласної адміністрації, керівники уряду чи чиновники Адміністрації Президента. «За будь-яких обставин з включенням сьогодні до порядку денного законопроекту розпочався конкурс на кандидатів у депутати по мажоритарних округах від влади та розпочато збір коштів», - додав М.ТОМЕНКО.