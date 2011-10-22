Гриценко про вибори, випадіння в осад та страх Януковича

Народний депутат, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що підвищення прохідного бар’єру на виборах консолідує опозицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, таку думку він висловив під час спілкування з журналістами у Львові.

«Частина з політичних сил, які думали, що пройдуть самі, тепер відчують: якщо не об’єднаються, то випадуть в осад, і про них забудуть. Це буде додатковим фактором, який сприятиме об’єднанню опозиції», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він прогнозує, що як тільки законопроект про вибори проголосують у першому читанні, і стане зрозуміло, за якими правилами проходитимуть вибори, процеси «кристалізації» у стані опозиції підуть швидше.

Разом з тим А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що за намаганням підвищити прохідний бар’єр «стоїть страх ЯНУКОВИЧА».

«Якби ЯНУКОВИЧ був впевнений, що проводить правильну політику, а не боявся виходити до людей, які постійно його освистують, - він би не підвищував прохідний бар’єр, не придумував нові закони», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, за такими діями стоїть лише страх і намагання триматися у владі якомога довше.