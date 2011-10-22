Ющенко зрозумів, у чому є місія суду у справі Тимошенко

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що довкола питання притягнення до відповідальності екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО має бути знята політизація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі Шустер Live.

За словами В.ЮЩЕНКА, в цьому питанні мають розібратися самі українці. Він зауважив, що дуже важливо знати прикладний бік даної ситуації - економічну сторону цієї проблеми і "не давати політизувати цей процес там, де це не потрібно".

"Місія суду, його головна мета, на мій погляд, могла полягати в одному: як відвернути Україну від оцієї фатальної угоди, як спонукати націю консолідуватись. Бо ми при такій угоді жити не будемо", - сказав В.ЮЩЕНКО.