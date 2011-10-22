Партія Тігіпка зібралася на останній з’їзд
11:30, 22 жовтня 2011Політика
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У порядку денному - саморозпуск
У Києві сьогодні розпочався другий з’їзд партії «Сильна Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді присутні 336 делегатів з різних регіонів України.
На початку з’їзду делегати затвердили порядок денний засідання, згідно з яким планується розглянути питання щодо саморозпуску і вступу членів партії «Сильна Україна» до лав Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО і голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ оголосили про можливе об`єднання «Сильної України» і ПР з метою консолідації реформаторських зусиль.
21 жовтня С.ТІГІПКО заявив, що усі регіональні конференції «Сильної України» підтримали її об`єднання з Партією регіонів.
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