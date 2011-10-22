Партія Тігіпка зібралася на останній з’їзд

У Києві сьогодні розпочався другий з’їзд партії «Сильна Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді присутні 336 делегатів з різних регіонів України.

На початку з’їзду делегати затвердили порядок денний засідання, згідно з яким планується розглянути питання щодо саморозпуску і вступу членів партії «Сильна Україна» до лав Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО і голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ оголосили про можливе об`єднання «Сильної України» і ПР з метою консолідації реформаторських зусиль.

21 жовтня С.ТІГІПКО заявив, що усі регіональні конференції «Сильної України» підтримали її об`єднання з Партією регіонів.