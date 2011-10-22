Герман: Не треба бігти «задравши штані» за Європою

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що після заяв глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА відносно справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Європа зрозуміла, що не можна говорити мовою ультиматумів з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила учора в ефірі Шустер Live.

"Часом з нами починають говорити досить гостро, так як зі школярами... Очевидно, що такі гострі заяви європейських очільників викликали таку ж гостру реакцію нашого Президента. Мені здається, що лідери Європейського Союзу вже усвідомили, що говорити з Україною, як зі школярем, як з якимись третьосортним людьми, очевидно, не можна", - сказала вона.

Г.ГЕРМАН наголосила, що нинішня влада закріпила європейський шлях законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики". "Віднині цей шлях український до Євросоюзу є законом держави Україна. І той, хто хотів би цей закон порушити, мусив би за це відповідати", - додала радник Президента.

В той же час, наголосила Г.ГЕРМАН, Україна шлях євроінтеграції могла би пройти швидше, але Європейський Союз не дає нам тієї перспективи.

Вона наголосила, що треба вгамувати пристрасті довкола даної ситуації. "Не треба бігти "задравши штані за комсомолом", як писав Єсенін, до Європи. Треба спокійно іти", - сказала радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня лідери ЄС ухвалили рішення відкласти візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований раніше на 20 жовтня, на невизначений час.

Таке рішення стало наслідком завершення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, який ЄС не визнає чесним і відкритим.

В.ЯНУКОВИЧ у свою чергу зробив останнім часом декілька заяв щодо проблемних питань із ЄС. Він, зокрема, заявив про те, що звільнити Ю.ТИМОШЕНКО означало б направити суспільству сигнал про те, що для скоєння злочинів потрібно бути членом опозиції.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив про те, що Україна не поспішає з підписанням угоди про асоціацію з ЄС і може почекати.