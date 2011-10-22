Від Тігіпка пішла Кужель

Заступник голови «Сильної України» Олександра КУЖЕЛЬ сьогодні на з`їзді партії офіційно заявила про відставку з цього поста і про намір створити свій новий громадянський проект.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на з`їзді, вона подякувала членам партії за честь працювати з ними.

За її словами, розуміючи, що «мафію можна перемогти, лише очоливши її», вона висловила надію, що колишні члени «Сильної України», працюючи в майбутньому в обласних організаціях Партії регіонів, зможуть «зупинити те беззаконня, що зараз існує».

При цьому О.КУЖЕЛЬ закликала партію «Сильна Україна» та її керівництво захистити тих своїх членів, які не підтримають рішення про вступ до Партії регіонів, «щоб їх не примушували через бізнес вступити в партію».

О.КУЖЕЛЬ сказала, що «не може піти в партію, яка знищує підприємницький клас». Вона заявила, що створюватиме новий громадянський проект, «в якому не буде лідерів, а лідером буде народ».

Наприкінці свого виступу, звертаючись до лідера партії Сергія ТІГІПКА, О.КУЖЕЛЬ сказала: «Сергій Леонідович, прийміть, будь ласка, сьогодні мою відставку».