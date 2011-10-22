Київ знову пов’язує флот із газом?

У Києві знову, як і при підписанні Харківських угод навесні 2010 року, вирішили пов’язати питання Чорноморського флоту з ціною на газ.

За даними джерел ZN.UA, угода з модернізації ЧФ РФ — один з елементів обговорюваного Києвом і Москвою великого пакета домовленостей, які передбачають зниження ціни на газ для України.

Робота над угодою про модернізацію озброєння і техніки ЧФ йде давно. «Для росіян це одна з принципових угод, оскільки дозволяє зробити Севастополь відносно боєздатною військово-морською базою, на якій перебували б сучасні кораблі, у тому числі й класу «Містраль»». В іншому разі кораблі Чорноморського флоту, які базуються у Криму, перетворяться на іржаві руїни», — наголошується в статті Володимира Кравченка.

Співрозмовники ZN.UA розповідали, що позиція української сторони до останнього часу полягала в тому, аби в угоді про оновлення військової техніки та озброєння було не тільки прописано механізм, процедуру їх заміни, а й був зафіксований пункт про обов’язкове узгодження з Україною заміни кораблів, літаків. При цьому самі росіяни пропонували українській стороні, щоб технічне обслуговування цих російських кораблів проводили судноремонтні підприємства України, намагаючись таким чином добитися від українців згоди на якнайшвидше підписання документа.

«Але Севастополь сакрально діє на уми російського керівництва, примушуючи чіплятися за військово-морську базу в Криму. Для росіян Севастополь — не просто місто, а ностальгічний символ імперської величі Росії. І тому заради збереження бази та зміцнення її військового потенціалу Москва готова йти на поступки Києву. Адже угоди щодо Чорноморського флоту знову можна буде подати внутрішньому російському споживачеві як великий успіх російської дипломатії. Не кажучи вже про те, що будь-яке посилення позицій ЧФ Росії в Криму посилює і позиції Росії на півострові», — наголошується в статті.