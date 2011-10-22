Партійці Тігіпка вже пригледіли собі посади у Партії регіонів

Партія «Сильна Україна» вирішила провести додаткові консультації щодо ймовірного об’єднання з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні делегати другого з’їзду партії ухвалили рішення «про консолідацію зусиль партії «Сильна Україна» з Партією регіонів з метою активізації проведення реформ та модернізації країни».

Разом з тим вони вирішили, що з метою доопрацювання механізму об’єднання з ПР остаточне рішення про це може бути ухвалено на другому етапі з’їзду.

Після цього перший етап з’їзду було закрито, а лідеру партії Сергію ТІГІПКУ було доручено визначити дату проведення його другого етапу.

Виступаючи із заключним словом на першому етапі з’їзду, С.ТІГІПКО назвав важливим, аби у процесі об’єднання нинішні керівники обласних організацій «Сильної України» могли розраховувати на посади заступників обласних організацій Партії регіонів. Також він зазначив, що «важливим буде відслідкувати, аби найактивніші члени «Сильної України» перейшли разом з нами до Партії регіонів».

Після цього на брифінгу для журналістів, відповідаючи на запитання, чому виникла необхідність проведення додаткових консультацій для ухвалення остаточного рішення про об’єднання з Партією регіонів, С.ТІГІПКО нагадав, що процес обговорення цієї ідеї тривав більше двох місяців і не всі регіональні організації поставились до неї схвально. За словами С.ТІГІПКА, «необхідно, аби була згода на регіональному рівні». С.ТІГІПКО вважає, що додаткові консультації також будуть корисними і для Партії регіонів.

На запитання, чому на сьогоднішньому з’їзді не були присутні представники Партії регіонів, лідер «Сильної України» сказав, що мав учора розмову з лідером цієї партії, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, і вони домовилися, що ані самого М.АЗАРОВА, ані інших представників партії влади на сьогоднішній захід не запрошуватимуть.

С.ТІГІПКО зазначив, що під час консультацій, зокрема, буде йтися і про можливість обіймання у подальшому посад у владі представниками «Сильної України» як на центральному, так і на регіональному рівнях. Він додав, що у «Сильної України» є кадрові пропозиції на посади у владі для Партії регіонів.

Також С.ТІГІПКО додав, що другий етап з’їзду може відбутися через 20-30 днів, і на ньому будуть присутні представники Партії регіонів.