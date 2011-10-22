Азаров не боїться, що його спіткає доля Тимошенко

Главі уряду України Миколі АЗАРОВУ неприємно, що колишній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО перебуває на лаві підсудних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в ефірі телеканалу "Інтер”.

"Безумовно, мені неприємно, що колишній прем`єр-міністр перебуває на лаві підсудних. А кому це може бути приємно? Знайдеться хоч одна людина, яка може побажати комусь опинитися на лаві підсудних?", – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що не боїться, що його може очікувати така ж доля, тому що вважає "неприпустимим підроблювати документи", спотворюючи рішення Кабінету міністрів.