Ющенко чекає здачі української труби Росії «через два-три дні»

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що влада України для зниження ціни на російський газ піде на створення консорціуму з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі Шустер Live.

"Думаю, через два-три дні ми станемо свідками, як газотранспортні компанії домовляться про те, що можна газотранспортну систему взяти або в оренду, або зробить консорціум. Через декілька днів. Думаю, шедевр якийсь появиться", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, зробити таке припущення можна, виходячи з підписання угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Він додав, що саме після цього "появиться політична відповідь: ми іще на 100 вам скостимо ціну на хуторі Михайлівському (кордон на Сході між Україною і Росією)".

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що згодом може бути поставлене питання і про зниження ціни на газ взамін на вступ України до Митного союзу.

"Цього буде мало. Ми будемо говорити про Митний союз. Ми станемо свідками, як буде дискусія про Митний союз, про так званий валютний союз, і, може, ще на 50 скостять. І в цих умовах сьогоднішніх ми можемо вийти на хуторі Михайлівський приблизно в ціні 200, що абсолютно відповідає економічній моделі", - додав він.