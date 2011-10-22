ЗМІ: Тимошенко ледве пересувається по СІЗО

Засуджена екс-прем`єр Юлія Тимошенко насилу пересувається по СІЗО. Про це «Сегодня» розповів її адвокат Юрій Сухов: «Це у неї з минулого тижня. Через похолодання їй стало важко ходити, почалося загострення. Коли вона піднімається з камери в кімнату для побачень, то їй починає боліти поясниця і хребет.

Ми добиваємося того, щоб до неї пустили масажиста, але дозволу на це ще немає». У Держпенітенціарній службі кажуть, що скарг від підсудної не було.