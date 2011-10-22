Чорновіл припускає звільнення Тимошенко після інавгурації Путіна

Депутат Верховної Ради, заступник голови парламентського комітету з питань закордонних справ Тарас Чорновіл (депутатська група Реформи в ім`я майбутнього) припускає звільнення колишнього прем`єр-міністра, лідера партії Всеукраїнське об`єднання Батьківщина Юлії Тимошенко після можливого обрання Президентом Росії нинішнього прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу Контракти.

На думку депутата, справа стосовно Тимошенко закриває для Президента Віктора Януковича і зв`язки із заходом, і зв`язки з Росією, а також дозволяє екс-прем`єру стати серйозною конкуренткою йому.

"Ні з того ні з сього Віктор Федорович закриває для себе шлях на захід, свариться з Росією. І головне - створює собі серйозне протиставлення в особі людини, у якої знову буде політичне майбутнє і яку, думаю, випустять з в`язниці після інавгурації Володимира Путіна ( той дотисне, він зможе це зробити)", - сказав Чорновіл. Депутат вважає. що чинний Президент Росії Дмитро Медведєв і Янукович є партнерами, у той час як Путін Януковича партнером не бачить.

"У таких обставинах Дмитро Медведєв дійсно є партнером Януковича - вони вибудували ці взаємини. А Путін вибудовувати їх не збирається, він не бачить Януковича своїм партнером. Тому після інавгурації двовладдя закінчиться", - вважає Чорновіл.

Таким чином, на його думку, Тимошенко може отримати шанс стати Президентом України. "Тимошенко зможе отримати шанс бути обраною Президентом України. Янукович хіба не розуміє, що у своєму бажанні помститися у нього скоро не буде країни, в якій можна буде попросити політичного притулку", - сказав парламентарій.

Чорновіл зазначив, що у складі фракції Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина є багато представників, готових підтримувати політику Росії, якщо її очолить Путін.

Корреспондент