Томенко розповів анекдот про Януковича й Азарова

Президентові Віктору Януковичу треба радикально змінити команду, інакше постане питання міняти його.

Таку думку в інтерв`ю "Газеті по-українськи" висловив віце-спікер, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Микола Томенко.

"Якщо влітку третина людей співчували Юлії Володимирівні, третина — була за процес і третині було байдуже, то зараз значна частина байдужих перейшла на бік Тимошенко. Тобто, за нас десь 55 відсотків", - зазначив він.

"А динаміка падіння рейтингу Януковича фантастична. В березні його діяльність схвалювали 55,3 відсотка, в жовтні - 23,8. У жодного попереднього президента такого не було", - зауважив Томенко.

Томенко також зазначив, що потаємне бажання Януковича - залишитися при владі надовго.

"Президенту нашіптують, що його зможуть обирати в парламенті, і він буде першою особою 15 років. А для цього треба мати суміш політичного режиму з Росії й Білорусі. І до цього йде", - сказав віце-спікер.

"Програма президента реалізовується, як у анекдоті: "Уряду треба активніше працювати зі знедоленими", - виступає Янукович. Азаров підходить до нього і питає: "Віктор Федорович, я вчу українську, але поясніть: хто такі "знедолені"? - "Це ті, хто не віддали нам "долю", - пожартував Томенко.

На запитання, коли випустять з в`язниці екс-прем`єра Юлію Тимошенко, віце-спікер сказав: "В оптимістичній версії - наприкінці наступного тижня. В реалістичній - до кінця року. Сподіваємося тільки на Європейський суд із прав людини".

Українська правда