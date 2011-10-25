Савіка Шустера спіймали на маніпулюванні людьми у прямому ефірі
09:31, 25 жовтня 2011Політика
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Пояснює Бекешкіна
Телеведучий Савік Шустер використовував в ефірі свого політичного ток-шоу маніпулятивні технології.
Про це повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи", старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Ірина Бекешкіна, пише "Дзеркало тижня".
Зокрема, під час програми "Шустер Live" увечері в п`ятницю, 21 жовтня, Шустер задав присутнім запитання: "Чи має право Європейський Союз нав`язувати свої правила Україні?".
"Саме слово "нав`язувати" вже має негативний зміст. У соціології є норма - не ставити в питаннях оцінювальних слів, які впливають на відповіді. А так - це типова маніпуляція, реакція на слово "нав`язують", - наголосила Бекешкіна.
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