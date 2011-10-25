Захист Тимошенко зареєстрував апеляцію у Печерському суді

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО передав у канцелярію Печерського райсуду Києва апеляцію на вирок Юлії ТИМОШЕНКО у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду Києва.

«Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, Печерський районний суд зобов’язаний скерувати апеляцію всім учасникам процесу для надання своїх заперечень. Після цього протягом семи днів скарга повинна бути передана до Апеляційного суду міста Києва і після цього справа призначається до розгляду не раніше місяця і не пізніше трьох місяців», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, слухання справи з розгляду апеляції Ю.ТИМОШЕНКО мають розпочатися не раніше, ніж через півтора місяця. «Я не знаю, чи будуть поспішати, але зараз, наскільки мені відомо, суддів Апеляційного суду обробляють з тим, щоб вони слухали цю справу за так званою скороченою процедурою, щоб не було ніяких допитів свідків, щоб не було ніяких досліджень доказів, щоб вони за 5 хвилин розглянули цю справу, заплющивши очі», - додав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.