Українці бояться відкрито виступати на захист своїх прав – опитування

Більше половини українців побоюється відкрито виступати проти влади в пресі, на мітингах і зборах.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, передані УНІАН.

У той же час, усього 25% опитаних вважають, що боятися нічого.

Згідно з результатами соцопитування, 45,6% респондентів вважають, що найближчим часом в Україні проведення масових акцій протесту громадян на захист своїх прав неможливе. Допускають проведення таких акцій 35,9% опитаних.

При цьому, дві третини українців вважають неприпустимим внесення змін до законодавства, в результаті яких Президент України обирався б депутатами Верховної Ради. Обрання Президента в парламенті допускає тільки кожен п`ятий респондент. При цьому, більшість - 67,4% опитаних вважають, що в Україні необхідна посада глави держави.

Результати соцопитування також свідчать про те, що 90% українців виступають за скасування депутатської недоторканності.

Коментуючи результати соцопитування, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що «побоювання влади є частиною ментальності українців». При цьому, за його словами, важливішим є те, що отримані результати свідчать про тотальну недовіру виборців до влади. «Недовір`я виникає з нерозуміння. Виборці до кінця не розуміють, що вони можуть змінити своє життя шляхом виборів. Ми зафіксували розрив у логічній зв`язці між поліпшенням життя людини, її політичним вибором і владою», - сказав В.ЗАСТАВА.

Дослідження проводилося в рамках річної програми соціологічних досліджень «Ментальні основи вибору» з 12 по 25 лютого 2007 року. Під час дослідження було опитано 2012 респондентів, які репрезентують доросле населення старше 18 років у 143 населених пунктах України (83 міста і 60 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,4%.