Нардеп хоче взяти на поруки «руйнівника» плитки на Майдані

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ хоче взяти на поруки учасника Податкового майдану Віталія ГРУЗИНОВА, якого влада звинувачує у начебто умисному пошкодженні гранітного покриття на Майдані Незалежності в період з 21 листопада до 3 грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України», зазначивши, що засідання суду, на якому розглядатиметься питання про зміну запобіжного заходу, відбудеться сьогодні об 11.00.

А.ПАРУБІЙ вважає, що немає підстав для тримання В.ГРУЗИНОВА у СІЗО, та просить суд відпустити активіста на його особисту поруку та гарантує, що він не буде переховуватися від слідства.

А.ПАРУБІЙ вже наголошував на безпідставності обвинувачень щодо учасників Податкового майдану. За його словами, всупереч офіційному обвинуваченню, є усі підстави стверджувати, що гранітне покриття на Майдані Незалежності було пошкоджене ще у квітні 2007 року під час акцій Партії регіонів, активісти якої встановили там численні намети.

***В.ГРУЗИНОВ є єдиним із сімох обвинувачених у зазначеній справі, який перебуває під вартою. Інші активісти, які проходять у справі про пошкодження гранітного покриття, звільнені під підписку про невиїзд.