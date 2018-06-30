Янукович відкрив львівський стадіон за день до свята

Львівські „регіонали” поширили інформацію про те, що „близько десяти тисяч львів’ян зібралися, аби привітати Віктора Януковича». Щоправда, їх ніхто не бачив… Опозиція виступила перед міліцією…

Прилетить чи не прилетить

Широко анонсований раніше приїзд президента України Віктора Януковича на церемонію відкриття стадіону до Євро-2012 „Арена Львів” не відбудеться. Офіційно про це ніхто не заявив, однак поінформовані джерела в оточення глави держави повідомили, що Віктора Федоровича 29 жовтня у день урочистого відкриття на євроарені не буде.

Натомість, несподівано для всіх – і львів’ян, і журналістів – президент відвідав „Арену Львів” „з інспекційною поїздкою” напередодні офіційної церемонії.

Про те, що гарант зібрався „відкривати” євростадіон за день до запланованого відкриття, журналісти дізналися від представників опозиції: 27 жовтня представники політичних сил, які увійшли до Комітету опору диктатурі Львівщини, заявили, що 28 жовтня Янукович буде у Львові і його гідно зустрінуть його „акцією громадського спротиву „Червона картка Януковичу!”, щоб висловити своє ставлення до „антиукраїнського диктаторського режиму”.

Натомість у Львівській ОДА інформації при прибуття Януковича не підтверджували, а губернатор Михайло Цимбалюк запевняв у коментарях ЗМІ, що „президент Віктор Янукович буде у Львові на відкритті євростадіону”.

На уточнення, чи прилетить Янукович до Львова напередодні відкриття, а не в день офіційної церемонії, голова Львівської ОДА сказав: «Ми ще офіційної інформації не отримали”.

Пізно увечері над журналістами змилостивилися, і прес-служба ОДА таки розіслала анонс, у якому повідомлялося, що Віктор Янукович відвідає Львів 28 жовтня з робочою поїздкою і, зокрема, побуває на стадіоні. Щоправда, без зазначення часу й точної програми перебування.

Доки журналісти губилися у здогадках, що ж це втаємничений візит, про який добре поінформована опозиція і аж ніяк не влада, представники львівського політикуму прокоментували це однозначно:

“Президент просто злякався львів’ян, злякався гнилих помідорів, свисту і славнозвісних речівок “Спасибі жителям Донбаса”. Янукович розуміє свою вину за таке “покращення життя”, яке склалось в Україні. Він слабкий, тому і боїться поглянути в очі українцям”, - зазначив депутат Львівської обласної ради від Народного Руху України Святослав Шеремета.

Про приїзд президента до Львова львів’яни дізналися... потрапивши у довжелезні пробки й перекриті для руху вулиці – із здивуванням уточнюючи, чого приїхав пан президент – „невже відкриття стадіону перенесли на 28 жовтня?!”

Опозиція помахала червоними картками перед міліцією

Однак опозиціонерів в оману ввести не вдалося, і хоч як не „тримали у таємниці” дату візиту й програму перебування Віктора Федоровича (мабуть, тому й ЗМІ про це не повідомляли) – представники КОДу таки пронюхали, що президент побуває у Львові на летовищі, стадіоні та відвідає автобусний завод. Логічно припустивши, що на летовище і стадіон (режимні об’єкти) їм не дістатися – зібралися для проведення акції біля входу до львівського автобусного заводу. Прийшло небагато протестантів, але своїми шумовими ефектами і скандуваннями „Геть Януковича!” представники „Батьківщини”, Народного руху, „Свободи”, Конгресу українських націоналістів і „Фронту змін” досягли бажаного: журналісти зняли картинку, а червоні картки із зображенням Януковича та написом „не Хами” і плакат „Чи винні жителі Донбасу?” облетів усі новинні стрічки цього дня.

Отож чекати на „винуватця” дійства не стали, і задовго до прибуття Януковича на автобусний завод... розійшлися. Залишилося риторичним запитання: для кого ж було „шоу” – невже для кордону міліціонерів, які мимоволі змушені були вислуховувати претензії до Януковича від народу! А може, самі злякалися „гніву праведного” Віктора Федоровича?!

Щоправда, у своїх виступах (знову ж таки, слухала лише міліція), промовці неодноразово наголошували, що «гарант» боїться власного народу та львів’ян”.

„Свободівець”, депутат міської ради Тарас Кравець у своїй запальній промові виголосив, що „сьогодні влада, мабуть, побоюючись позиції львівської громади, фактично зробила все, аби львів’ян на відкритті стадіону до Євро-2012 не було. Мешканцям не відомо, де можна купити квиток, щоб потрапити на цю подію. Це свідчить про страх влади перед власним народом. Вочевидь, лояльних до Януковича та його команди людей звозять з різних регіонів”.

Представники від „Фронту змін” запевнили, що у Львів „планується привезти на відкриття стадіону біля 20 тисяч лояльних до президента осіб” і задекларували намір провести протестні акції і під час офіційної церемонії відкриття, тобто 29 жовтня.

Натомість, львівські депутати-„свободівці” запевнили, що 29 жовтня протестувати не будуть, а просто не підуть на відкриття. Мовляв, свої квитки віддамо бажаючим, у такий спосіб висловивши протест.

Щоправда, у кулуарах львівського політикуму припустили, що „Свободі” немає сенсу проводити протести під час відкриття, адже Януковича там не буде. Що ж це за піар?!

Відзначилися «регіонали»

Але всіх переплюнули львівські „регіонали”: у своєму прес-релізі обласного осередку партії вони повідомили, що „близько десяти тисяч львів’ян та жителів Львівської області зібралися, аби привітати з приїздом президента України Віктора Януковича, який прибув до Львова з робочим візитом”.

Такої кількості „радісних облич” львів’янам та журналістам побачити так і не вдалося, хоча подейкували, що це власник найбільшого у Львові ринку „Південний” нардеп-„регіонал” Петро Писарчук „попросив” кілька десятків підприємців ринку з прапорцями й квітами стояти вздовж дороги, якою мав їхати президентський кортеж.

Швидкий і невимушений

Що ж до візиту самого Віктора Федоровича, то він був „стрімкий і насичений”. Хутко оглянувши реконструкцію львівського літовища (журналістів не запрошували), швидко відвідав Львівський автобусний завод (знову без преси), а потім близько 30 хвилин (включно з брифінгом) „інспектував” будівництво „Арени Львів”, який, за визначенням журналістів, „за добу до офіційного відкриття нагадує великий будівельний майданчик”.

Біля стадіону ще стоять величезні крани, робітники продовжують монтувати сидіння на трибуни. Триває багато інших робіт. І це коли до відкриття стадіону залишилася одна доба.

Зустріч з пресою Янукович провів швидко й невимушено. Сам Віктор Федорович вдавав, що не розуміє, про що його запитують, коли на пряме питання, чи буде він особисто завтра на відкритті „Арени Львів?”, запевнив, що „завтра свято відкриття відбудеться, без сумнівів”. Не уточнюючи, чи на цьому святі він буде присутній особисто. Також обтічно він „вийшов” із запитання журналістів щодо його власного ставлення до позиції львівської громади назвати аеропорт іменем провідника ОУН Степана Бандери. Віктор Янукович просто зауважив, що рішення про назву аеропорту прийматиме міська влада. Водночас він розлого прокоментував резолюцію Європарламенту щодо України, прийняту 27 жовтня. І... поїхав на летовище.

…Кількагодинне перебування глави держави завершилося, львів’яни зітхнули з полегшенням, бо затори розсмокталися, працівники „Арени Львів”, які авральними темпами висаджували триметрові туї вздовж дороги до стадіону перед самим прибуттям президента, влаштували перекур. А на моніторі арени стадіону залишився горіти напис „Арена Львів” вітає президента України Віктора Федоровича Януковича”.

Львівський євростадіон привітав президента – за день до свята...

Ксенія Нестеренко, Львів

Фото УНІАН та Андрія Мосієнка