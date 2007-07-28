У Києві, Кіровограді, на Хмельниччині почались провокації проти НУ-НС

Сьогодні у Києві, Кіровограді та на Хмельниччині скоєно пограбування та протиправні вчинки стосовно активістів та членів блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Луцьку повідомив один з лідерів блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні вночі у Києві невідомі проникли у квартиру одного з лідерів громадянського руху “Народна самооборона”, політолога Олеся ДОНІЯ. Також зловмисники пошкодили його автомобіль, що стояв під вікнами квартири.

Крім того, як повідомив Ю.ЛУЦЕНКО, сьогодні вночі в кіровоградському відділені блоку було вчинено погром, невідомі винесли всі комп’ютери.

Також сьогодні в Хмельницькій області міліція конфіскувала намети активістів, які збирали підписи за зняття недоторканності з депутатів, мотивуючи це тим, що вони проводять начебто незаконну агітацію.

Коментуючи ці випадки, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Ми розцінюємо всі ці інциденти, які були явно спланованими з одного центру, як відповідь мафії на наші заяви про наступ на корупцію».

Він підкреслив, що, не дивлячись на ці інциденти, члени блоку й надалі працюватимуть для досягнення цілей, які вони перед собою поставили і зупинити їх ніхто не зможе.