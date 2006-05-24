Руслані сьогодні виповнюється 33 роки

Напередодні свого дня народження Народна артистка України дала інтерв`ю «Комсомольській правді».

- Який був найдорожчий подарунок, зроблений Вам?

- Чудовий подарунок, я одержала два дні тому, коли дізналась, що в Німеччині пісню Wild Dances визнали найкращою за історію «Євробачення»! Я обігнала навіть групу АВВА.

- Жінки часто думають, що зможуть виправити недоліки свого чоловіка. У чому Ви підкоригували Олександра, а в чому він Вас змінив?

- Ми з Сашею – одне гармонійне ціле: «інь» і «янь». Ми знайшли один одного, нас запалюють ті самі проекти і емоції. У такому разі міняти щось або шукати якісь недоліки безглуздо.

- На що вам не жаль витратити гроші?

- На те, щоб про Україну говорили скрізь. Щоб наша країна мала тільки позитивний імідж.

- Ви збираєтеся перетворитися на фантастичну героїню Лану. Які риси вдачі вона успадковуватиме від вас?

- Думаю, Лана - самобутній образ, хоча Дяченко і стверджують, що прототипом їх героїні була я. Вважаю, що вона від мене відрізняється. Я б тільки хотіла бути схожою на неї.

- Як виглядатиме прем`єра і весь проект в цілому або по частинах?

- Ми презентуватимемо все крок за кроком, по мірі розробки. Показати відразу просто нереально і не потрібно цього робити. Слід спочатку концентруватися на тому, що найближчим часом у мене вийде кліп і пісня з нового альбому. Відразу хочу всіх попередити, що від колишньої Руслани там не залишиться і сліду, нічого від «Диких танців». Це повне перетворення.

Інтерв`ю публікується зі скороченнями.