Єдину національно-демократичну партію можна створити вже цього року

Єдина національно-демократична партія може бути створена вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Тернополі заявив голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК,

За його словами, робоча група, що розробляє типові документи для створення єдиної партії, пропонує це зробити у листопаді 2007 року.

“Народний Рух України та Українська народна партія першими виступили з конкретними ідеями об’єднання демократичних сил в єдину партію і висунули ряд принципів. Зокрема, це має бути партія націонал-демократичного спрямування, її керівництво має бути обране шляхом таємного голосування, створення партії має відбуватися шляхом об’єднання, а не поглинання”, — сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зауважив, що в НРУ було чимало дискусій щодо принципів об’єднання у єдину партію, у якому форматі йти на вибори.

“Край цим дискусіям поклало засідання центрального проводу, на якому більшістю голосів було прийнято рішення про об’єднання демократичних сил і що на вибори НРУ йтиме в блоці “Наша Україна – Народна самооборона”. Чотири обласні організації, які були проти такого рішення, повинні йому підкоритися. Сподіваюсь, що маючи підтримку в цьому питанні таких впливових організацій, як Тернопільська та Івано-Франківська, дадуть нам можливість схвалити відповідне рішення на з’їзді НРУ 2 серпня”, — сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.