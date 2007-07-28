У виборчому списку Партії Регіонів будуть представники інших політичних сил

У виборчий список Партії регіонів будуть запрошені представники інших політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Донецьку заявив народний депутат V скликання, голова Донецького обласного відділення Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ.

Він сказав, що "Партія регіонів йде на вибори самостійно, але запрошуватиме в свої списки провідних політиків зі сторони", "ні про які квоти поки не йшлося".

Б.КОЛЕСНИКОВ також зазначив, що всі питання про формування виборчого списку вирішуватимуться 4 серпня на з`їзді Партії регіонів.