Від Юрія Луценка вимагають мільйон

Юрій Луценко одержав вже другу повістку в суд. Нагадаємо, тиждень тому позов подав Ігор Бакай. Тепер сатисфакції вимагає власник журналу "Папарацци" Валід Арфуш. Він пояснив, що вважає неправомірним те, що міністр обвинувачує його і брата Омара в нібито темному минулому, і говорить, що проти них порушена кримінальна справа. На доказ зворотнього пан Арфуш демонструє відповідь Генпрокуратири, де сказано, що кримінальних справ ні проти нього, ні проти Омара Арфуша ГПУ не порушувала. Моральний збиток Валід оцінює в 1 млн. гривень.

Газета "Сьогодні"